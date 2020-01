Projeto Botinho tem início segunda-feira na Praia dos Cavaleiros

Macaé - Começa nesta segunda-feira (20) o Projeto Botinho 2020, em Macaé. Cento e cinquenta crianças e jovens, entre 7 a 17 anos, participam da Colônia de Férias do Corpo de Bombeiros, realizada em parceria com o Sesc-RJ. As atividades são realizadas de segunda a sexta-feira, no Posto 2 da Praia dos Cavaleiros, de 8h às 11h, até o dia 31 de janeiro (exceto dias 25 e 26).



O Projeto Botinho é um curso do tipo colônia de férias que beneficia crianças e adolescentes e que acontece desde 1963 com o objetivo de promover a cultura de prevenção a afogamentos e acidentes marítimos por meio de atividades lúdicas e orientadas.



Os alunos serão distribuídos em três turmas, confirme sua faixa etária: Golfinho – 07 a 10 anos; Moby Dick – 11 a 14 anos e Tubarão – 15 a 17 anos.



"Esse projeto é importantíssimo. Por meio dele, fornecemos conhecimento, incentivamos uma convivência sadia na praia e uma conscientização a esses jovens dos perigos no mar", afirmou o tenente-coronel do 9º GBM Corpo de Bombeiros, Luiz Fernando Shinkado.

Ao final do projeto, os participantes celebram a cerimônia final e recebem certificado como prêmio, desempenho e dedicação.