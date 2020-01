Macaé na palma da mão: gestão eficiente com uso da inteligência artificial

Macaé - As infinitas possibilidades criadas pela inteligência artificial permitem hoje Macaé se consolidar, não apenas como a Cidade do Conhecimento, mas também como a Capital da Inovação. E ao instituir a tecnologia como o verdadeiro passaporte para o futuro, a cidade se prepara para se tornar ainda mais eficiente, no acesso do cidadão a serviços e informações que transformam rotina em qualidade de vida.

Com base na projeção do turismo, que se transforma em um verdadeiro viés econômico local, o município se organiza para acompanhar a nova dinâmica estabelecida pelos smartphones e aplicativos, adotando esses sistemas como ferramentas capazes de gerar soluções, de respostas rápidas e de baixo custo.

Neste contexto, o governo aprimora o avanço projetado pela criação do programa Start Up Macaé, utilizando a expertise já constituída pelas empresas de inovação incentivadas pelo município, como caminho para instituir o aplicativo “Macaé na palma da mão”.

Nesta quarta-feira (22), o conceito geral do sistema e os serviços que poderão ser acessados pelos macaenses, através do celular e em tempo real, foram analisados pelos secretários municipais de Ciência e Tecnologia, Carlos Eduardo Lopes e de Relações Institucionais, Leonardo Gomes.

Com o suporte de um especialista em inovação digital e inteligência artificial, eles definiram como prioritários os acessos a informações gerais sobre serviços ofertados pela prefeitura, a informações turísticas, a balneabilidade das praias e a logística da mobilidade urbana.



“A inovação proposta pela Start Up permite aprimorar um sistema de informação por aplicativo, capaz de facilitar a rotina da população e reduzir a burocracia do serviço público. E isso graças a tecnologia acessível a todos”, afirmou Carlos Eduardo.



A possibilidade da tecnologia ser o grande facilitador no acesso da população aos serviços públicos ofertados pelo município representa o principal conceito estabelecido pelo governo como inovação, ao transformar o projeto Start Up como um polo de transformação e de sucesso.

“Sem dúvidas, este será o grande legado do governo do prefeito Dr. Aluízio dos Santos. Não apenas pelo desafio de se acreditar em algo novo, mas sim em compreender a dinâmica da cidade contemporânea, tornando o cidadão o grande protagonista”, apontou Leonardo Gomes.