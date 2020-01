Prefeitura de Macaé inicia obras da ponte do Horto

Macaé - As obras da ponte do Horto no canal do Tatu já começaram. A Secretaria de Infraestrutura, por meio das Secretarias Adjuntas de Obras e Interior, iniciou, esta semana, os trabalhos de mobilização de equipamentos para realização dos serviços. De acordo com o secretário adjunto de Obras, Marcelo Mussi, o pontilhão de madeira com mão única será substituído por estrutura metálica com duas vias e passagem de pedestre.



A ponte metálica terá aproximadamente sete metros de largura por 12 metros de comprimento. “Estamos terminando a mobilização dos equipamentos para iniciarmos a cravação das estacas neste sábado”, afirmou o secretário. A previsão é que a obra da ponte tenha duração de dois meses.



Por conta das obras, desde segunda-feira (20), a Secretaria de Mobilidade Urbana bloqueou o trânsito na Estrada do Horto. O local foi sinalizado e os motoristas devem ficar atentos. A opção para quem se dirige ao Horto é seguir pela RJ-168. Já quem reside antes da ponte, pode continuar utilizando a Estrada do Horto.



A linha de ônibus A-13/Horto está funcionando da seguinte forma: um carro segue até a Pesagro (Estrada do Horto) e outros três seguem pela RJ-168.