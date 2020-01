Twitter aproxima população e Prefeitura de Macaé

Macaé - O uso das tecnologias tornou a comunicação mais ágil e eficiente. Lançando mão desta praticidade, a Prefeitura de Macaé vem utilizando o aplicativo de rede social Twitter para ampliar o acesso da população aos setores administrativos. Iniciada há uma semana, a medida vem dando resultados, demonstrando como a participação cidadã pode contribuir efetivamente para a gestão do dia a dia da cidade. As demandas seguem sem burocracia, para conhecimento e atuação do setor responsável.

Com a nova dinâmica, já são 40 contas oficiais no Twitter em que o cidadão pode 'falar' diretamente com o secretário da pasta. Obras, Serviços Públicos, Mobilidade Urbana e Procon são alguns dos setores, além do próprio prefeito Dr. Aluizio dos santos, que utiliza a ferramenta para se comunicar com a população.O Twitter é baixado gratuitamente e está disponível para ser utilizado tanto no computador, como em celulares smartphones.Conheça as contas oficiais da Prefeitura de Macaé no Twitter:Secretaria Municipal Adjunta de Comunicação@macaesecom