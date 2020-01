Macaé - A Cedae fará manutenção preventiva no sistema de abastecimento de água em Macaé na próxima terça-feira (28). O serviço será realizado das 8h às 17h do mesmo dia.



Para realizar as intervenções, será necessário interromper o fornecimento de água no município. O abastecimento será retomado logo após a conclusão da manutenção, mas pode levar até 72 horas para ser restabelecido por completo em ruas altas.



Moradores de imóveis que dispõem de meios de reservação de água (caixa d’água e/ou cisterna) não devem sofrer desabastecimento, mas, mesmo assim, a Companhia pede que os clientes usem água de forma equilibrada e adiem tarefas que exijam grande consumo.