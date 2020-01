Macaé - A Lagoa de Imboassica foi alvo, no último sábado (25), de ação conjunta envolvendo equipes da Marinha do Brasil e da Prefeitura de Macaé. O objetivo do trabalho integrado é evitar o uso de embarcações motorizadas no local, o que é proibido pela lei municipal 3013/2007. A prática além de trazer impactos ao ecossistema da lagoa, traz risco ainda para os banhistas e os praticantes de esportes náuticos.



Durante a operação, nenhuma ocorrência foi registrada. Mas o trabalho seguirá intensificado ao longo de todo o verão. Segundo os representantes da Marinha do Brasil, a Ação de Fiscalização de Tráfego Aquaviário (AFTA) é contínua ao longo do ano, mas, com a alta temporada, em que a procura é maior, ela está sendo intensificada com o apoio, em Macaé, dos órgãos da prefeitura, por meio da Secretaria de Ambiente e Sustentabilidade e da Guarda Ambiental, ligada à Secretaria de Ordem Pública.



Com um posto fixo na Lagoa de Imboassica, a Guarda Ambiental está à disposição da população para receber denúncias e solicitações. “Temos equipes aqui, atuando de segunda a segunda, além das rondas. Nosso objetivo é contribuir para a preservação da natureza, com ações de fiscalização da caça predatória e outros crimes ambientais, além de garantir a segurança dos frequentadores, como é o caso desta ação em conjunta que estamos participando”, afirmou o Guarda Ambiental, Alessandro da Silva Soares.



Coordenando o setor de Fauna da Secretaria de Ambiente e Sustentabilidade, Fernando Barreto destacou a importância do trabalho preventivo. “O impacto do motor no fundo da lagoa de veículos como jet-ski e lancha pode ser prejudicial ao ecossistema de maneira geral. Além disso, há o risco de acidentes com os banhistas e quem está praticando atividades esportivas no local, como a Canoa Havaiana. Por isso, uma ação como essa se torna fundamental no sentido de fiscalizar e educar”, concluiu Fernando Barreto.



Além do posto da Guarda Ambiental, denúncias sobre embarcações motorizadas na Lagoa de Imboassica também podem ser encaminhadas à Capitania dos Portos por meio de telefone, com plantão 24h, os números são (22) 2772-1889 e (22) 99984-1605.