Macaé Basquete promove seleção para as categorias de base 

Macaé - O Macaé Basquete inicia a sua agenda de 2020 com a seleção de novos jogadores que vão compor os seus times de base. As peneiras das categorias de base masculina acontecerão nos dias 8 e 9 de fevereiro (sábado e domingo) a partir das 9h, no Ginásio do Tênis Clube (Juquinha), localizado na Rua São João, nº 68, no Centro.



A primeira seleção acontecerá na Sub-12 (nascidos em 2008, 2009 e 2010), às 9h. Em seguida a peneira será para os atletas do Sub-14 (nascidos em 2006 e 2007), às 10h. Já na categoria Sub-16 (nascidos em 2004 e 2005), o início será às 11h, enquanto no Sub-19 (nascidos em 2001, 2002 e 2003), os testes começam às 12h.



Para participar, o atleta interessado deve trazer a identidade (original e xérox) e um atestado médico, além de preencher a ficha de inscrição no dia da peneira. É importante lembrar que o Macaé Basquete não oferece transporte e alojamento aos que forem participar da peneira.



Os times de base do Macaé Basquete são considerados braços fortes da instituição. A partir dos treinamentos mais específicos, os jogadores podem se aprimorar técnica e taticamente, além de ter a chance de participar de campeonatos regionais.



Outra possibilidade é o descobrimento de talentos locais que possam um dia ingressar na equipe profissional. Alguns deles, revelados em temporadas anteriores, chegaram ao NBB, como o ala-armador Matheuzinho e o ala-pivô Pablo.