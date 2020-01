Dia D contra o sarampo acontece neste sábado em Macaé

Macaé - A Secretaria de Estado de Saúde, em parceria com as Secretarias Municipais, vem intensificando a vacinação contra o sarampo na população na faixa etária de seis meses a 59 anos. A Campanha Estadual seguirá até o dia 13 de março e tem o seu Dia D de mobilização no próximo sábado (1º), em Macaé.



A Secretaria de Saúde irá disponibilizar no sábado, 31 unidades de saúde, que funcionarão de 9h às 16h. A gerente de Vigilância em Saúde, Daniela Bastos, ressalta que a meta é imunizar as pessoas com idade entre seis meses e 59 anos que não tenham recebido a vacina ou estão com a vacinação incompleta contra o sarampo.“É importante levar a caderneta de vacinação para ser avaliada pelos profissionais da unidade”, frisou.



Daniela lembra que as pessoas que receberam a primeira dose devem procurar o serviço de saúde, pois apenas alguns casos necessitam da segunda dose. A vacina disponível é a tríplice viral, que protege do vírus do sarampo, caxumba e rubéola. “A vacinação no sábado é uma oportunidade para as pessoas que não podem comparecer às unidades em dias úteis, e também atingir a cobertura vacinal”, disse.



O trabalho de imunização contra o sarampo vem sendo intensificado no Estado, por conta do reaparecimento de casos. Em Macaé, a vacinação tem sido realizada durante a semana em unidades de saúde.



