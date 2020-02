Macaé tem volta às aulas para 40 mil alunos

Macaé - A volta às aulas na rede municipal movimentou as escolas da área central, bairros e região serrana nesta terça-feira (04). Os cerca de 40 mil alunos da Educação Infantil, Ensino Fundamental, Educação de Jovens e Adultos (EJA) e Ensino Médio participaram de atividades diferenciadas de acolhimento nas 106 unidades municipais.



O secretário de Educação, Guto Garcia, visitou algumas escolas e deu boas-vindas para alunos e profissionais de ensino. Entre as escolas visitadas pelo secretário está a Arlea Carvalho José (Botafogo), que realizou atividades lúdicas e de socialização junto aos 205 alunos que estudam em tempo integral.

"Tratamos de realizar um acolhimento especial para reforçar a socialização. Vamos trabalhar princípios como parceria, responsabilidade e afeto", contam as diretoras Marinez Pereira (geral) e Vânia Cláudia Schulbert dos Santos (adjunta).



A escola também realizou uma recepção para os pais que foram acompanhar a adaptação dos filhos. Entre eles estavam Katellen de Souza e Caio Nicolau, pais do pequeno Arthur Gabriel, de dois anos. "É o primeiro ano do Artur no colégio, estamos satisfeitos com o atendimento da escola e com o que pudemos perceber neste primeiro dia", pontuaram.



Já os 200 alunos da Escola Municipal Cândida Maria da Silva Vieira (Cajueiros), tiveram acesso a atividades pedagógicas diversificadas e apresentação artística do grupo de voluntários "Desengonçados", com a participação da professora integradora Graziela Melo.

No próximo dia 19, as escolas vão participar da campanha do Dia D de combate ao Aedes aegypti - Rui Porto Filho/Secom Macaé



No Colégio Municipal Botafogo, cerca de 900 alunos do 1º ao 5º e Educação de Jovens e Adultos fizeram parte de dinâmicas e atividades especiais com foco no projeto pedagógico "Cuidar". Eles também receberam uniformes e fizeram parte de trabalhos de interação. Entre eles estava Caíque Gonçalves. "Morava em Cachoeiras de Macacu e, agora, estou animado com essa escola. Tudo aqui é muito legal", comenta o aluno de oito anos.



Com 664 alunos de 1º ao 5º ano, a Escola Municipal Almir Francisco Lapa (Aeroporto) iniciou as atividades com ações voltadas para os estudantes conhecerem a unidade e se prepararem para os projetos "Resgatar valores" e "Cultura Popular Brasileira".



No próximo dia 19, as escolas municipais vão participar da campanha do Dia D de combate ao Aedes aegypti. Também será realizada a Jornada Pedagógica, de 16 a 20 de março, no Centro de Convenções Jornalista Roberto Marinho, com a presença de palestrantes renomados da Educação no Brasil.



O retorno letivo só não aconteceu nesta terça-feira (04) na Escola Municipal Professora Sandra Maria de Oliveira Araújo Franco (Jardim Sol y Mar), em que os alunos retornarão na próxima terça-feira (11), em novo endereço, na Alameda Raimundo Corrêa, 151, no bairro Novo Cavaleiros (antigo CAp).