Obras de saneamento avançam em diversos bairros de Macaé

Macaé - Dentro dos investimentos previstos em saneamento para 2019 na Parceria Público-Privada estabelecida entre a Prefeitura e a BRK Ambiental, as equipes seguem atuando em vias de diversos bairros em Macaé para a implantação das redes de esgotamento sanitário do Subsistema Centro. E as intervenções previstas para o longo da semana vão exigir a atenção e a compreensão de quem circula por estes locais.



Para a realização dos trabalhos nos trechos de vias, interdições e restrições de estacionamento são necessárias, sendo a passagem liberada somente para casos de emergências médicas ou de necessidade de serviços essenciais (Bombeiros, Defesa Civil etc.). Por isso, a atenção deve ser redobrada à sinalização, assim como a redução da velocidade para evitar acidentes e o respeito em não estacionar os veículos nas ruas no horário previsto para a realização das obras. Confira a programação:



Jardim Santo Antônio – Na Rua Maestro Vilas Lobos (entre a Frei Baltazar e a Louis Pasteur), seguem as intervenções para implantação da rede de esgoto. Este trabalho também está sendo realizado nas ruas Louis Pasteur, Candido Portinari (entre a Cecilia Meireles e a Heleodoro Duboc), com interdição total do trecho. Uma nova frente de obras passa a atuar na Rua Engenheiro Hans Hacker (entre a Cecilia Meireles e a Rua General de Gaule, com interdição total dos trechos de obras para implantação de rede.



A Rua Melchiades Picanço (entre a Edir Matos e a Dr. Luiz M. Gama) segue com previsão de interdição parcial para recomposição de asfalto, mesmo caso da Rua Maestro Vilas Lobos (entre a Louis Pasteur e a Candido Portinari). Enquanto isso, nos trechos das ruas Luiz Alves de Lima, Candido Portinari e Louis Pasteur em que foi finalizada a instalação das redes, segue a o processo de recomposição de paralelo.

As intervenções previstas vão exigir a atenção e a compreensão de quem circula por estes locais - Divulgação/BRK Ambiental



Praia Campista – Além da Rua Otavio Laurindo de Aguiar (entre as ruas Dos Bancários e Raul Frei Pinheiro), mais três trechos de obras para implantação de rede estão previstos para o bairro: é a Avenida Guadalajara (entre as ruas Alfredo Barcelar e Raul Pinheiro), a Rua Raul Frei Pinheiro e a Rua Professor Gusmão (entre as ruas Raul Frei Pinheiro e Alfredo Barcelar).



Parque Valentina Miranda – Na Rua Abílio Moreira de Miranda (sentido a Rua Jornalista Lívio Dedeco Campos) segue sendo implantada a nova rede de esgoto, assim como na Rua Ana Paula (entre as ruas Francisco Pereira de Mendonça e Jornalista Lívio Dedeco Campos) e na Rua Jornalista Lívio Dedeco Campos. Já a Rua Abílio Moreira de Miranda (entre as ruas Professor Eduardo Serrano e Alice Lacerda) receberá a recomposição de asfalto no trecho em que os trabalhos foram concluídos.



Cancela Preta – Na Rua G, as frentes de obra atuam na execução de uma elevatória. Com isso, há uma interdição entre as ruas Ministro Mario Andreaza e Capitão Jaime Barcelar. Além deste ponto, passará por intervenções para recomposição no asfalto a Rua Luiz Ozório Rodrigues.



Parque Duque de Caxias – Outro local em que será construída uma elevatória fica na Rua José de Alencar (entre as ruas Leontina Luzia da Conceição e Sidney Vasconcelos de Aguiar). A intervenção vai exigir interdição total do trecho em obras.



Novo Cavaleiros – Outras vias que também passarão pela recomposição do pavimento nossa trechos em que a obra foi realizada são a Internacional, a Albacora e a Alcides da Conceição.



Cronograma – As obras para a implantação das novas redes de esgoto do Subsistema Centro são realizadas por trechos das vias e as equipes não necessariamente atuam simultaneamente em todas as ruas. Esta programação é revisada semanalmente e pode sofrer alterações por motivos técnicos e climáticos. Em caso de dúvidas, a BRK Ambiental disponibiliza os telefones 0800 771 0001 e (22) 99878-0023 (Plantão Social), além do e-mail plantaosocialmacae@brkambiental.com.br. Além da Rua Otavio Laurindo de Aguiar (entre as ruas Dos Bancários e Raul Frei Pinheiro), mais três trechos de obras para implantação de rede estão previstos para o bairro: é a Avenida Guadalajara (entre as ruas Alfredo Barcelar e Raul Pinheiro), a Rua Raul Frei Pinheiro e a Rua Professor Gusmão (entre as ruas Raul Frei Pinheiro e Alfredo Barcelar).Na Rua Abílio Moreira de Miranda (sentido a Rua Jornalista Lívio Dedeco Campos) segue sendo implantada a nova rede de esgoto, assim como na Rua Ana Paula (entre as ruas Francisco Pereira de Mendonça e Jornalista Lívio Dedeco Campos) e na Rua Jornalista Lívio Dedeco Campos. Já a Rua Abílio Moreira de Miranda (entre as ruas Professor Eduardo Serrano e Alice Lacerda) receberá a recomposição de asfalto no trecho em que os trabalhos foram concluídos.Na Rua G, as frentes de obra atuam na execução de uma elevatória. Com isso, há uma interdição entre as ruas Ministro Mario Andreaza e Capitão Jaime Barcelar. Além deste ponto, passará por intervenções para recomposição no asfalto a Rua Luiz Ozório Rodrigues.Outro local em que será construída uma elevatória fica na Rua José de Alencar (entre as ruas Leontina Luzia da Conceição e Sidney Vasconcelos de Aguiar). A intervenção vai exigir interdição total do trecho em obras.Outras vias que também passarão pela recomposição do pavimento nossa trechos em que a obra foi realizada são a Internacional, a Albacora e a Alcides da Conceição.As obras para a implantação das novas redes de esgoto do Subsistema Centro são realizadas por trechos das vias e as equipes não necessariamente atuam simultaneamente em todas as ruas. Esta programação é revisada semanalmente e pode sofrer alterações por motivos técnicos e climáticos. Em caso de dúvidas, a BRK Ambiental disponibiliza os telefones 0800 771 0001 e (22) 99878-0023 (Plantão Social), além do e-mail plantaosocialmacae@brkambiental.com.br.