Prefeitura finaliza construção do bloco D na Cidade Universitária

Macaé - O bloco D, que será a sede do Instituto de Ciências da Sociedade da Universidade Federal Fluminense (ICM-UFF-Macaé), na Cidade Universitária, poderá ser ocupado pela instituição até o fim deste mês, quando está prevista a conclusão das obras. Está em fase de elaboração o processo para a construção de uma quadra multifuncional para todos os alunos da Cidade Universitária. A UFF tem 1,3 mil estudantes em Macaé nos três cursos que a universidade oferece: Direito, Administração e Ciências Contábeis.



Esta semana a Prefeitura de Macaé, através do prefeito de Macaé, Aluizio dos Santos Junior, recebeu oficialmente cumprimentos da Universidade Federal Fluminense (UFF). O documento na íntegra, assinado pelo reitor Antonio Claudio Lucas da Nóbrega, traz o seguinte texto: "Vimos manifestar o nosso agradecimento por toda cooperação e parceria que a Prefeitura de Macaé tem nos dado ao longo da sua gestão. A construção do prédio da Universidade Federal Fluminense, na Cidade Universitária, proporcionará melhores condições para o desenvolvimento do Ensino, da Pesquisa e Extensão na UFF, tripé essencial para a nossa contribuição ao desenvolvimento social e econômico de Macaé. Estamos certos dos frutos que o Município colherá com essas ações".



O reitor destacou ainda a atuação e apoio do secretário Adjunto de Educação Superior, Márcio Magini, "que se manteve presente e comprometido em todo o processo da construção e desenvolvimento dessa parceria". E finalizou: "A Universidade Federal Fluminense segue com o seu compromisso de alavancar o progresso da Cidade, levando a sua excelência acadêmica e contribuindo para que Macaé se referencie, ainda mais, com o Polo do Conhecimento."

A Cidade Universitária está localizada à Rua Aloísio da Silva Gomes, 50, bairro Granja dos Cavaleiros - Ana Chaffin/Secom Macaé

Novo espaço



O prédio é o quarto anexo de aulas e setor administrativo que está sendo construído pela Prefeitura de Macaé no polo universitário, que abriga três Instituições de Ensino Superior. Além da UFF, também funcionam lá a Faculdade Municipal Professor Miguel Ângelo da Silva Santos (FeMASS) e a Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). Juntas, elas atendem, gratuitamente, cerca de 5,5 mil alunos em 18 cursos de graduação e mais oito de pós-graduação, no município.



O diretor da UFF, Daniel Arruda Nascimento, disse que, tão logo o prédio seja entregue, a mudança começará. A previsão é que, caso seja entregue este mês, a volta às aulas já será no novo prédio. "A comissão que acompanha a conclusão da obra e a ocupação do bloco D reuniu-se, novamente, em 23 de janeiro, reiterando o comprometimento com a melhor e mais rápida ocupação da sede", informou o diretor.



A UFF-Macaé compartilha espaço no bloco A com a FeMASS e, somente após a entrega do prédio, poderá iniciar o processo de mudança. A UFF também utiliza algumas salas em parceria com a Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), que ocupa os blocos B e C.



O diretor da UFF destacou que recebeu semana passada 1.218 carteiras para as salas de aulas, além de outros mobiliários e equipamentos que têm chegado à universidade desde dezembro último, como armários e duas mesas para estudantes cadeirantes adquiridas com o orçamento de 2019 do ICM.



Além dos cursos de graduação, a UFF exerce importante papel de extensão universitária oferecendo, também gratuitamente, serviços para a sociedade, como o Centro de Assistência Jurídica (CajUFF), que atende trabalhadores e pequenos empreendedores com orientação jurídica, e o Núcleo de Apoio Contábil e Fiscal (NAF), que funciona no terceiro andar do prédio administrativo, sede da Secretaria Adjunta de Ensino Superior, beneficiando contribuintes, microempreendedores, organizações não governamentais e pessoas de menor poder aquisitivo quando o assunto é a Receita Federal.