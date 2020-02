Profissionais de saúde de Macaé recebem treinamento sobre coronavírus

Macaé - Mesmo não tendo casos suspeitos do novo coronavírus (2019-nCoV) no município, a Prefeitura de Macaé, através da Secretaria de Saúde, realizou, nesta quarta-feira (5), a capacitação de profissionais dos setores público e privado. A iniciativa faz parte do plano preventivo do município. O treinamento, que aconteceu no Centro de Convenções Jornalista Roberto Marinho, apresentou fluxogramas de atendimento e definição de casos suspeitos. O cenário epidemiológico foi abordado pelos médicos infectologistas da rede pública de saúde Glaura Terra e André Faria.



O prefeito Dr. Aluizio dos Santos destacou que a proposta é a prevenção. “O coronavírus é uma doença global e não temos a certeza se ela vai chegar ou não ao município, por isso, a importância de se antecipar. Macaé é uma cidade que recebe diversas pessoas de outros países. O caminho é a prevenção, por meio do conhecimento. Desta forma, conseguimos, em caso de necessidade, ter um diagnóstico diferenciado”, pontuou Dr. Aluízio.



De acordo com a secretária de Saúde, Deusilane Galiza, a ideia é preparar os profissionais da área de saúde para lidar com assuntos relacionados ao vírus. “Médicos, enfermeiros e profissionais da atenção básica, média e alta complexidade participam da capacitação. O Ministério da Saúde já publicou o estado de emergência, portanto, os municípios devem promover ações como treinamentos e materiais necessários para o atendimento de qualquer caso caso suspeito”, explicou a secretária.

O treinamento incluiu informações como situação epidemiológica, manejo clínico, biossegurança, dúvidas sobre o coronavírus e recomendações técnicas preconizadas pelo Ministério da Saúde e pela Organização Mundial da Saúde (OMS). O fluxograma, elaborado pelo município, definiu critérios clínicos e epidemiológicos, atendimento médico e orientações.



Segundo os especialistas, um caso pode ser considerado suspeito se nos últimos 14 dias antes do início dos sintomas, o paciente tiver histórico de viagem à área com transmissão local ou nos últimos 14 dias antes do início dos sintomas, tenha tido contato próximo com caso suspeito ou confirmado de coronavírus 2019.



Em boletim divulgado na última segunda-feira (3), o Ministério da Saúde apontou que 14 pacientes são monitorados no Brasil por suspeita de terem sido infectados por coronavírus. A nova variação do coronavírus, chamado de novo coronavírus 2019-nCoV, foi descoberta no fim de dezembro de 2019 e pode causar doenças respiratórias em seres humanos e animais.



Não há vacina ou medicamento específico disponível. O tratamento é de suporte e inespecífico. O período médio de incubação da infecção por coronavírus é de 5 dias, com intervalo que pode chegar até 16 dias.