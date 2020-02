Gol Linhas Aéreas inicia rota do Galeão para Macaé

Macaé - A GOL inicia uma nova rota em parceira com a VoePass, que parte do Aeroporto Internacional Tom Jobim (Galeão) rumo a Macaé. Serão seis voos por semana, exceto aos sábados.O acordo permite aos clientes de toda a região terem acesso amplo e mais rápido aos destinos nacionais e internacionais da GOL no país e no mundo. Se antes era preciso cerca de três horas de ônibus para conseguir chegar a um aeroporto, agora levará apenas 40 minutos à capital.“Nosso propósito é ‘Ser a Primeira para Todos’, e estamos felizes por ampliar a oferta no Estado do Rio de Janeiro, que assim fortalece o acesso ao turismo e aos negócios, reforçando também nossa posição de liderança no mercado brasileiro”, destacou Gabriel Vasconcellos Gomes, executivo de alianças da GOL.Os bilhetes estão à venda no aplicativo, no site www.voegol.com.br , nas lojas VoeGOL e agências de viagem.Macaé x RIOgaleão (saída 15h10 / destino 15h55) - Diária (exceto sábado)RIOgaleão x Macaé (saída 16h35 / destino 17h15) - Diária (exceto sábado)