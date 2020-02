Participante do Startup Macaé realiza treinamento com franqueados

Macaé - Segue até sábado (8), o treinamento da empresa T&D Sustentável, participante do Programa Startup Macaé. O evento ''Imersão T&D", está reunindo pessoas de diversas cidades do Brasil. O curso de capacitação aborda temas como vendas, processos comerciais, modelos de gestão, liderança, novas tecnologias, técnicas de operação, padronização e projetos.



De acordo com CEO da T&D Sustentável, Camillo Torquato, durante os cinco dias de evento, os mais de 14 franqueados passarão pelo treinamento imersivo sobre a missão da empresa de transformar a economia de água em um modelo de negócio totalmente sustentável, preservando o meio ambiente, promovendo o desenvolvimento social, trazendo, ainda, retorno financeiro para seus clientes.



"O Programa Startup Macaé nos recebeu de braços abertos e está sendo muito importante na trajetória da empresa", disse Camillo, acrescentando que o escritório que antes era um carro, se tornou um verdadeiro escritório. “A falta de conhecimento em empreendedorismo foi sanada com as mentorias, palestras e workshops do programa. O pequeno fluxo de caixa foi alimentado com uma bolsa mensal", completou.



A partir da parceria com o programa, a T&D passou a ganhar notoriedade no cenário brasileiro de startups, sendo premiada nos programas Startup On, Tec Campos e Inovativa Brasil, que teve mais de 700 empresas inscritas.



A pequena empresa que surgiu em Macaé e que, hoje, atua em 27 cidades do Brasil, economizou mais de 50 milhões de litros de água, R$ 2.000.000,00 e capacitou mais de 15 mil pessoas. “A empresa marcará mais uma etapa da sua trajetória com esse grande evento”, finalizou Camillo.



Startup Macaé

O Startup Macaé é um programa da Prefeitura de Macaé, em parceria com o Centro de Referência em Inovação para Operações Sustentáveis (Crios-UFRJ). A iniciativa possibilita a conexão de ideias, demandas e iniciativas empreendedoras, onde as startups recebem apoio para desenvolvimento de soluções inovadoras. O programa oferece, ainda, capacitações e treinamentos abertos à população, além de mentorias e espaço de coworking para os projetos residentes. A sede fica na Avenida Nossa Senhora da Gloria, 2975, Cavaleiros.