Macrodrenagem é o fim do sofrimento com as águas

Macaé - Em nova fase, as intervenções realizadas pela Prefeitura de Macaé na região do bairro Sol y Mar afastam, dia a dia, os riscos de alagamentos que marcavam a rotina de quem vive também nas regiões do Campo D’ Oeste, Visconde de Araújo e Riviera Fluminense.

Com isso, ao investir na continuidade do projeto da macrodrenagem, o governo acaba com um dos pontos mais sensíveis aos impactos das chuvas que interfere de forma direta na rotina da cidade. “Melhorar a qualidade de vida das pessoas é o papel do poder público. Com amadurecimento estamos vencendo nossos próprios desafios”, afirma o prefeito Dr. Aluízio dos Santos.

As intervenções ocorrem na margem da Avenida Carlos Augusto Tinoco Garcia, nas imediações do Parque da Cidade. Máquinas instalam as manilhas que ampliam a capacidade de escoamento das águas, criando assim canais auxiliares.

O projeto prevê a ampliação do canal Fábio Franco, que será estendido em 1700 metros. Serão implantadas galerias com cinco metros de largura por três metros de profundidade. A nova rede será conectada ao canal da Avenida Evaldo Costa.