Carnaval em Macaé com atrações para toda a família

Macaé - Os macaenses e turistas que permanecerão na cidade durante os próximos dias já podem preparar as fantasias. É que a partir deste sábado (22), o Carnaval da Família promete diversão e alegria para adultos e crianças que poderão curtir as marchinhas na estrutura montada pela prefeitura na Praia dos Cavaleiros.

A programação se estenderá também no domingo (23), segunda-feira (24) e terça-feira (25), sempre a partir das 14h com duração até o fim de tarde, por volta das 18h. O objetivo é manter a característica da cidade, que vem atraindo um número significativo de turistas desde o início do verão.

“É um momento de alegria e diversão em família. A praia é o espaço democrático que acolhe todos que desejam brincar o Carnaval de forma sadia. Com conforto e segurança, todos poderão brincar e se divertir”, afirma o prefeito Dr. Aluízio dos Santos.

O palco será montado na Avenida Atlântica, na altura do número 2.600, orla da Praia dos Cavaleiros. A organização contará com o apoio das secretarias municipais de Turismo, Mobilidade Urbana e Ordem Pública.



Programação



A cidade também contará com o desfile das Escolas de Samba e Bois Pintadinhos, organizado pela Liga Independente das Escolas de Samba de Macaé (Liesam), que acontecerá entre sexta-feira (21) e domingo (23), na Rua Télio Barreto, no Centro.