Cetep convoca inscritos da lista de espera para matrícula

Macaé - Os candidatos da lista de pré-inscritos de cinco cursos específicos oferecidos pelo Centro de Educação Tecnológica e Profissional (Cetep) devem comparecer nesta quinta-feira (27) e sexta-feira (28), das 8h às 17h, na sede do órgão, Rua Alfredo Backer, 363, Centro. O cadastro será para 34 vagas no curso de Cuidador de Idosos, 20 para Balconista de Farmácia, 14 para Construção Básica para mulheres: acabamento e pintura; 10 vagas no curso de Análises Clínicas e 10 vagas para Auxiliar de Saúde Bucal.

A lista de espera foi divulgada no portal da prefeitura. Os documentos necessários para a matrícula são: cópias do documento de Identidade com foto; do CPF do próprio candidato; do comprovante de escolaridade (histórico escolar, declaração de matrícula para quem ainda está estudando ou declaração de série cursada); e do comprovante de residência, além de uma foto 3x4 recente.



O Cetep ofereceu 1.430 vagas para 28 cursos gratuitos de qualificação, capacitação, aperfeiçoamento profissional. Os cursos terão início na segunda-feira, 02 de março, com aula inaugural, às 18h, na Cidade Universitária.



Os interessados devem ler o edital nº 001/2020, que está disponível no portal da prefeitura para se inteirar sobre os critérios para cada curso e demais informações necessárias para se tornar aluno do Cetep. O Cetep é um órgão da Prefeitura de Macaé, vinculado à Secretaria Municipal Adjunta de Qualificação Profissional e Ensino Médio.