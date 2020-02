Macaé - O empreendedorismo em Macaé está sendo apoiado pela Prefeitura de Macaé por meio de parceria entre a Secretaria de Cultura e o Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas no Estado do Rio de Janeiro (Sebrae). A colaboração para a oferta de Educação Empreendedora no Solar dos Mellos - Museu da Cidade de Macaé teve início em dezembro de 2018 e, desde então, vem acontecendo através de aulas duas vezes por semana.

"A proposta é aproximar as vocações empreendedoras da identidade municipal, as apresentando à história e às memórias de Macaé. Nos últimos dois anos, além de palestras sobre o ‘Passo a Passo: Formação de MEI’ (Microempreendedores Individuais) e das oficinas do ciclo ‘SEI’ do Sebrae, como a ‘SEI Planejar’, ‘SEI Comprar’, ‘SEI Vender, entre outras, foram ministradas formações produzidas pela Secretaria de Cultura. Entre essas estão a em ‘Fotografia Publicitária’ e em ‘História Regional’. Fora estas palestras, a Cultura levou ao museu as oficinas de ‘Artesanato Handmade em Crochê’, em parceria com a Círculo, e outras, com a colaboração de empreendedores locais, disse o secretário de Cultura, Thales Coutinho.

"Abrimos inscrições, com vagas limitadas, pelo telefone 2762-9894, para três Oficinas ‘Como’ que serão realizadas em março. São elas a ‘Como aumentar suas vendas’; ‘Como controlar o fluxo de caixa’ e ‘Como Definir preço de venda’, cada uma com carga horária de 4 horas. As oficinas acontecem sempre das 13h às 17h, na Rua Conde de Araruama, 248, Centro", informou Silvia Andréa Romão, do Sebrae Macaé.



Estas oficinas são especialmente voltadas para quem deseja abrir uma empresa, ou já é Microempreendedores Individuais (MEI), ou Microempresa (ME), ou Empresa de Pequeno Porte (EPP) e ainda para produtores rurais. Este ano, esta parceria já realizou as três primeiras formações, neste mês: a ‘Como Planejar meu negócio’ (10/02), a ‘Como Encontrar bons fornecedores’ (11/02) e a ‘Como Administrar’(17 e 18/02). As aulas, sempre gratuitas, acontecem no auditório Presidente Washington Luís, no museu.



Programação de março



02/03 (segunda-feira) - Oficina ‘Como aumentar as suas vendas’ - O objetivo é o planejamento de vendas, adotando o composto de marketing (produtos/serviço, preço, ponto e promoção e identificação das necessidades dos clientes), com vistas a entender as necessidades do mercado e ampliar as possibilidades de crescimento sustentável do negócio.



03/03 (terça-feira) - Oficina ‘Como controlar o fluxo de caixa’ - O objetivo é apresentar ferramentas simples voltadas ao controle e à previsão de caixa (fluxo de caixa, contas a receber e a pagar).



09/03 (segunda-feira) - Oficina ‘Como definir preço de venda’ - O objetivo é a compreensão da estrutura dos gastos do negócio e formação de preços de venda, a fim de uma empresa mais rentável e obtenção do equilíbrio do negócio. Serão abordados conceitos de gastos fixos e variáveis, a importância da margem de contribuição na definição dos preços e exercícios sobre formação do preço de venda e do ponto de equilíbrio operacional.