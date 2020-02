Programação atualizada das obras de saneamento em Macaé incluem ruas de seis bairros

Macaé - O roteiro das obras de saneamento previstas na Parceria Público-Privada estabelecida entre a Prefeitura de Macaé e a BRK Ambiental segue com previsão de avanço por vias de seis bairros. Além da implantação das novas redes de esgotamento sanitário do Subsistema Centro, em alguns trechos em que as intervenções foram concluídas, será realizada a recomposição do pavimento.



Os trabalhos exigem interdições e restrições de estacionamento, sendo a passagem liberada somente para casos de emergências médicas ou de necessidade de serviços essenciais (Bombeiros, Defesa Civil etc.). Por isso, a paciência e a atenção à sinalização devem ser redobradas, assim como a redução da velocidade para evitar acidentes e o respeito em não estacionar os veículos nas ruas no horário previsto para a realização das obras. Confira a programação:



Jardim Santo Antônio – Nas ruas Louis Pasteur e Candido Portinari, seguem os trabalhos para recomposição de paralelos. Já para implantação de rede, as frentes seguem na Rua Engenheiro Hans Hacker (entre a Cecilia Meireles e a Rua General de Gaule).



Nova Macaé – Na travessia entre a Rua Athos Duboc e a Rua Nove a previsão é de que siga a implantação da nova rede de esgoto.



Praia Campista – Além de seguir com a programação para implantação de rede em outras vias, outro trecho de obras está previsto para a Rua Zacarias F. de Moraes (entre a Avenida Guadalajara e a Rua Otavio Laurindo de Azevedo).



Parque Valentina Miranda – Na Rua Abílio Moreira de Miranda, a implantação da nova rede de esgoto segue acontecendo no sentido a Rua Jornalista Lívio Dedeco Campos. Já na Jornalista Lívio Dedeco Campos segue a previsão de trecho com trabalhos para implantação de rede e outro em que acontece a recomposição do pavimento.



Parque Duque de Caxias – Na Rua José de Alencar (entre a Leontina Luzia da Conceição e a Sidney Vasconcelos de Aguiar) seguem os trabalhos para a implantação de uma estação elevatória, enquanto nos demais trechos seguem sendo implantadas novas redes. Na Rua Leontina Luzia da Conceição (entre a Aloisio de Azevedo e a José de Alencar) também segue o cronograma de implantação de rede.



Cancela Preta – Além da continuidade na execução da elevatória da Rua G (entre as ruas Ministro Mario Andreazza e Capitão Jaime Barcelar), nas ruas Ministro Mario Andreazza e Senador Teotônio Vilela, Dr. Ronaldo estão programadas ações para recuperação do pavimento.



Cronograma – As obras para a implantação das novas redes de esgoto do Subsistema Centro são realizadas por trechos das vias e as equipes não necessariamente atuam simultaneamente em todas as ruas. Esta programação é revisada semanalmente e pode sofrer alterações por motivos técnicos e climáticos. Em caso de dúvidas, a BRK Ambiental disponibiliza os telefones 0800 771 0001 e (22) 99878-0023 (Plantão Social), além do e-mail plantaosocialmacae@brkambiental.com.br.