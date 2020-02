Macaé - Em sua sexta edição, o projeto Praia para Todos, da Prefeitura de Macaé, terá uma novidade. A atividade não acontecerá somente no período de Verão. A partir de abril, haverá um encontro por mês, data a ser escolhida de acordo com as condições do tempo e da maré.



De acordo com o coordenador de projetos da Secretaria Adjunta de Defesa Civil, Ricardo Teixeira, a iniciativa, que acontece todos os domingos do Verão, e que é voltado para pessoas com deficiência física temporária ou permanente, seguirá até o dia 8 de março. “Ainda não definimos uma data para o mês de abril, mas assim que agendarmos, iremos avisar nos meios de comunicação oficiais da prefeitura”, disse.



No encerramento das atividades de Verão, haverá entrega de certificado para os voluntários que atuaram no projeto e uma confraternização incluindo os usuários e os profissionais da Defesa Civil.



Uma tenda fica montada no Posto 1 da Praia dos Cavaleiros, de 9h às 14h. São 30 voluntários, treinados pela Defesa Civil, e 20 agentes do órgão, disponíveis para auxiliar os banhistas. Os participantes utilizam cadeiras, coletes, prancha de apoio, boia e outros equipamentos específicos para as deficiências.



Uma barraca e um tapete de borracha para a cadeira de roda chegar até a barraca são outros equipamentos do projeto. Para participar, basta comparecer no local, nos dias de realização da atividade.