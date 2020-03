Muito mais que petróleo, Macaé cresce como destino turístico

Macaé - Como canta o hino, Macaé é terra onde o mar beija a areia morena e o rio se encontra com o mar. Divulgar suas belezas e atrativos naturais é a missão da Associação de Fomento ao Turismo, Macaé Convention & Visitors Bureau, que junto da segunda maior rede hoteleira do estado do Rio e de uma gastronomia requintada e acessível, vive em plena ascensão turística.



Depois do sucesso do ano novo, quando recebeu cerca de 100 mil pessoas, na festa da virada, na Praia dos Cavaleiros, os comerciantes, empresários, empreendedores e residentes seguem animados com a nova fase que vive o município.



O Convention & Visitors Bureau sabe que, a Princesinha do Atlântico, tem muito a oferecer e trabalha para que a recepção de seus visitantes se torne em uma rica experiência, de ‘pedir bis’. Mas, para isso, é preciso contar com a colaboração de outros órgãos e instituições que alavanquem a cidade, seja o poder público, garantindo estrutura, segurança, limpeza e logística; como a sociedade civil, com compreensão nas altas temporadas e hospitalidade diferenciada.



Para o presidente do Macaé Convention, Guilherme Abreu, além de possuir os recursos naturais, é necessário incentivar e agregar outros atrativos, como a promoção da história/geografia local, culinária, drinques, artesanatos e tudo mais que for típico da região.



"Os turistas anseiam por nos conhecer mais a fundo, e nesse caso, já não basta oferecer o produto, é importante proporcionar a oportunidade de mostrar como se faz, a nossa cultura vivida na prática, nosso cotidiano. Precisamos trabalhar com criatividade para encantar nossos turistas. Quanto mais mostrarmos nossa identidade, seja por meio da música, da gastronomia ou de nosso passado, mais oportunidades teremos de cativar nossos visitantes", afirmou.



Para Maurício Brennand, gestor de uma empresa do ramo imobiliário, mesmo o seu negócio não sendo ligado diretamente ao segmento, ter o turismo fomentado em Macaé, traz novas perspectivas comerciais.



"Sempre pensei em indústrias, mas, atualmente, consegui identificar um novo nicho a ser explorado, como a construção de hotelaria, já que a cidade cresceu como destino de lazer. Penso também que Macaé pode explorar muito mais o turismo de eventos, promovendo feiras e congressos, já que temos a ampliação do Aeroporto com voos diretos para o Rio de Janeiro e São Paulo, o Centro de Convenções (o terceiro maior centro de convenções do estado do Rio de Janeiro) e bons auditórios em hotéis", comentou Maurício, recente associado do Macaé C&VB, completando que, “a instituição é primordial na promoção de parcerias, eventos e negócios”.



O gerente da agência Sicoob Sul Macaé – Centro (primeira e única instituição associada ao Macaé C&VB), Benilson Cacholi disse que o objetivo do Sicoob é crescer junto com a cidade e que será gratificante, lá na frente, dizer que esteve presente na retomada econômica de Macaé, pós crise do Petróleo e Gás.



"Cheguei em Macaé no final de 2017, logo comentei em alguns encontros, que a cidade tem tudo que precisa. Praia, rio, montanhas, num mesmo lugar, isso é a riqueza que muitos queriam. Além da infraestrutura que, consegue recepcionar bem o turista. Em breve quero presenciar uma rota de agronegócio na região serrana, onde vamos receber visitantes e poder mostrar o pequeno agricultor e seu modo de preparo único, como a rota do Lagarto em ES. Dessa forma, cria-se uma nova economia e claro, valoriza esses produtores rurais. Estamos no caminho certo, as instituições precisam vir juntos, e o C&VB tem a missão liderar essa mudança”, pontuou.



No mês de março, a equipe do Macaé C&VB estará presente na Bolsa de Turismo de Lisboa, Portugal, no 1º Braztoa Rio de Janeiro, no 14º Salão Estadual de Turismo, em Belo Horizonte, no 12º Congresso Brasileiro de Convention & Visitors Bureaux, em Juiz de Fora e na Feira WTM Latim América 2020, em São Paulo.