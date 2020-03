Serra Macaense firma convênio com clube equatoriano

Macaé - O Serra Macaense Futebol Clube e o Club Deportivo Santiago de Píllaro, do Equador, assinaram nesta terça-feira (03) convênio entre as agremiações para o intercâmbio entre atletas brasileiros e equatorianos. Com a visão de formar atletas, ambos os clubes trabalham neste sentido em seus respectivos países e se aliam neste processo pelos próximos anos. O lançamento oficial ocorreu em entrevista coletiva em um hotel local.

Para o presidente Rodrigo dos Santos, um passo importante para alavancar ainda mais a marca do Serra Macaense. “Essa aproximação começou ano passado através do professor Cipriano Alexandre Valentim, um treinador muito respeitado aqui no país. Nos últimos 90 dias ele veio trabalhar em Píllaro e o presidente do Santiago é bem relacionado com as agremiações da cidade e região. É uma pessoa bastante respeitada. Com isso organizamos essa viagem para firmar a parceria através do convite recebido. Levaremos dois ou três atletas para jogarem conosco no Rio de Janeiro e enviaremos atletas para o Equador também, possivelmente para equipes de Série B e até A, como o Macará, Mushuc Runa e Técnico Universitário, que são da cidade de Ambato, na região de Píllaro. Estamos convictos que é mais um importante degrau no crescimento da marca Serra Macaense. Para ter uma ideia, neste momento, os clubes de Ambato lideram o Campeonato Equatoriano e o trabalho do Santiago de Píllaro é envolto à formação também, além de almejar subir de divisão para os próximos anos”, relatou o mandatário.



Ao seu lado na viagem está o vice-presidente Milton dos Santos. O presidente do Santiago de Píllaro, Gustavo León e o advogado do clube, Santiago León Trujillo, participaram da coletiva de imprensa.