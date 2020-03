Firjan SESI abre 140 vagas gratuitas para curso Pré-Enem em Macaé

Macaé - Quem nunca pensou em fazer um cursinho preparatório? Buscando contribuir para a formação dos jovens e ampliar suas possibilidades de acesso às concorridas vagas nos cursos superiores, que são conquistadas por meio da nota no Exame Nacional do Ensino Médio, a Firjan SESI está com 140 oportunidades gratuitas para o curso Pré-Enem em Macaé. Os interessados devem estar matriculados em uma turma do 2º ou 3º ano do Ensino Médio (da Educação Regular ou da Educação de Jovens e Adultos) em qualquer escola da rede pública ou já terem concluído o Ensino Médio, com idade mínima de 15 anos.

De acordo com o gerente de Educação Básica da Firjan SESI, Giovanni Lima, a Federação visa contribuir com a formação dos alunos, com base nos objetivos centrais do Enem, expressos em competências fundamentais para ampliação da visão crítica e social necessárias ao exercício pleno da cidadania. "A nota no Enem é a porta de entrada para o Ensino Superior no Brasil, e portanto, uma ferramenta importante para o desenvolvimento, não só dos próprios estudantes, como do país", afirma.O edital tem inscrições abertas até o próximo dia 13 e devem ser realizadas presencialmente na Escola Firjan SESI Macaé (Alameda Etelvino Gomes, 155, Riviera Fluminense), de segunda a sexta-feira, das 9h às 16h. Menores de 18 anos devem estar acompanhados do responsável.As aulas terão início a partir da abertura das turmas, que devem ter quantidade mínima de 20 alunos, dentro do período do curso: de 16/03 a 28/11.O curso terá carga horária total de 432 horas, divididas nas áreas de Linguagens (Português/Produção Textual), Ciências da Natureza (Física, Química e Biologia), Ciências Humanas (História e Geografia) e Matemática, buscando oferecer ao candidato, além do conteúdo de cada disciplina, normas, instruções, informações e orientações relativas à prova.O edital completo está disponível no site: www.escolafirjansesi.com.br/processoseletivo . Mais informações também podem ser obtidas através do telefone 0800 0231 231.No momento da matrícula, o candidato deve apresentar os seguintes documentos (original e cópia): identidade e CPF do candidato e do responsável (para menores de 18 anos) e comprovante de escolaridade, comprovante de residência, autodeclaração de baixa renda feita de próprio punho pelo candidato maior de 18 anos ou pelo responsável do candidato menor e duas fotos 3x4.