Obras do novo Terminal Central de Macaé na reta final

Macaé - As obras do novo Terminal Central estão com os serviços acelerados para entrega física neste primeiro semestre. A Secretaria de Infraestrutura segue com os trabalhos de acabamento de construção civil como assentamento de piso, colocação de vidros, pintura e piso tátil.

De acordo com o secretário adjunto de Obras, Marcelo Mussi, os serviços de iluminação, elétrica e hidráulica já foram concluídos nos dois primeiros meses de 2020, assim como, a montagem da cobertura em dezembro do ano passado.



O novo leiaute do Terminal Central tem alterações na entrada, além de mudanças nas baias. A entrada foi invertida para acréscimo no número de baias: serão novas quatro baias, o que vai garantir um aumento de 25% na rotatividade, que antes da obra era de 134 veículos por hora em 14 baias. Com o novo projeto, o total será de 18 e mais uma de apoio de emergência.

O embarque e desembarque de passageiros serão feitos em área coberta. O projeto da reforma tem a proposta de evitar a corrosão da estrutura e busca, ainda, evitar o acúmulo de água na área interna do terminal, já que, no novo leiaute, as calhas têm caimento externo.



Provisórios



Cerca de 60 mil pessoas - com pico de 70 mil - frequentam os terminais provisórios que substituem o Terminal Central. Segundo o projeto do terminal, um dos benefícios será a melhoria na iluminação natural durante o período diurno, com mais eficiência energética e redução do consumo, além do aperfeiçoamento da ventilação para os usuários.