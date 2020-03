Dia D de Mobilização contra o Sarampo é neste sábado em Macaé

Macaé - Segue até o dia 13 de março a Campanha Nacional de Vacinação contra o sarampo. A meta é imunizar a população na faixa etária de seis meses a 59 anos. Neste sábado (7) acontece o Dia D de mobilização. Em Macaé a Secretaria de Saúde irá disponibilizar 32 postos de saúde que funcionarão de 8h às 17h.

A responsável pelo Programa Municipal de Imunização, Luciana Santos, lembra que é importante levar a caderneta de vacinação para ser avaliada pelos profissionais da unidade. “Este é o terceiro sábado que as unidades estão abertas, uma oportunidade para as pessoas que não podem comparecer em dias úteis”, disse.



Luciana ressaltou que a única maneira eficaz de evitar o Sarampo é por meio da vacina. A dose disponível é a tríplice viral, que protege do vírus do Sarampo, Caxumba e Rubéola. As pessoas que receberam a primeira dose devem retornar ao posto de saúde para tomar a segunda.



Sarampo

Segundo o Ministério da Saúde, o Sarampo é uma doença infecciosa grave, causada por um vírus, que pode ser fatal. Sua transmissão ocorre quando o doente tosse, fala, espirra ou respira próximo de outras pessoas.



Os principais sintomas do Sarampo são febre acompanhada de tosse, irritação nos olhos, nariz escorrendo ou entupido e mal-estar intenso. Em torno de três a cinco dias, podem aparecer outros sinais e sintomas, como manchas vermelhas no rosto e atrás das orelhas que, em seguida, se espalham pelo corpo.



Entre as complicações mais comuns decorrentes do Sarampo estão infecções bacterianas como Pneumonia ou otite (inflamação no ouvido). Também podem ocorrer sequelas mais graves, como encefalite (infecção cerebral) e lesões cerebrais.