Dia Internacional da Mulher terá torneio de futebol feminino em Macaé

Macaé - A bola vai rolar em Macaé, neste fim de semana, por meio de pés delicados. Em comemoração ao Dia Internacional da Mulher, neste domingo (8 de março), a prefeitura, através da Secretaria de Esportes, promove pela primeira vez na cidade o Torneio F7 (Futebol de Sete) Feminino Adulto.



A disputa será no Estádio Moacyrzão, a partir das 8 horas, e contará com a participação de oito equipes. No Grupo A estarão Juventus, Riviera Clube, Feirão F.C. e Botafogo Riostrense. O Grupo B será composto por Macaé Esporte, Embaixada do Flamengo, Aliadas Futebol Feminino e Cheab.



Para a competição, o gramado do estádio será dividido ao meio, possibilitando a realização de dois jogos ao mesmo tempo. Cada partida terá dois tempos de 12 minutos. O objetivo, além de comemorar a data, é estimular a prática do futebol feminino na região.



Os três primeiros colocados ganharão brindes da Coordenadoria Geral de Políticas Sobre Drogas, em parceria com a Secretaria de Esportes.