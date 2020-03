Nova sede da Defensoria Pública de Macaé comemora um ano de inauguração

Macaé - A nova sede da Defensoria Pública em Macaé completou no mês passado um ano de inauguração. Totalmente climatizada, a sede conta com uma área total de 369 metros quadrados. Dividida em dois andares, possui um espaço com 29 call centers para atender os assistidos da unidade e, ainda, uma sala de espera com 81 cadeiras para a acomodação do público e reúne 11 órgãos de atuação da Defensoria, realizando atendimentos nas áreas cível, família e criminal. A sede de Macaé atende a uma média de 1200 pessoas por mês.



Defensores, servidores, estagiários e colaboradores realizaram uma comemoração simbólica para marcar a data. A celebração contou com apresentação musical de iniciativa dos próprios servidores. Na ocasião, a defensora pública Karen Simões, coordenadora de Região 8 da Defensoria Pública do Estado, agradeceu pelo ano em que esteve a frente da coordenação e anunciou sua substituição:



"Agradeço a cada um em particular pelo excelente trabalho desenvolvido na Defensoria Pública: o empenho, dedicação e especial atenção no dia-a-dia tem impacto positivo na vida de centenas de macaenses. Vocês são essenciais e são verdadeiro orgulho para nós", disse Karen Simões, que completou: "Foi um ano de muitas mudanças. Durante muitos anos sonhamos em ter uma sede própria, pois o espaço físico que tínhamos no fórum não dava conta da demanda de atendimentos. Então hoje é um dia muito especial, pois comemoramos um ano na nova sede. E apesar de todos os desafios de gestão que ter um espaço próprio traz, sem dúvidas pudemos profissionalizar mais o atendimento à população, que passou a contar com uma estrutura muito melhor", finalizou.



Desde a segunda quinzena de fevereiro, a defensora pública Paula Benette assumiu a função de coordenadora de Região 8, que abrange os municípios de Macaé, Rio das Ostras, Quissamã, Carapebus, Conceição de Macabu e Casimiro de Abreu.



A sede da Defensoria Pública em Macaé está localizada na Avenida do Petróleo, nº 1650, Virgem Santa (antigo prédio do Jornal O Debate) e funciona de segunda a sexta, das 8h às 18h. Telefone: (22) 2765-7601.