Prefeitura de Macaé inicia cronograma de capacitação de agentes patrimoniais

Macaé - A Secretaria Adjunta de Patrimônio inicia, nesta terça-feira (10), a agenda 2020 de capacitações voltadas aos agentes patrimoniais e outros profissionais da Prefeitura de Macaé. O objetivo dos encontros, que seguem até abril, é alinhar informações acerca de procedimentos, normas e responsabilidades no zelo, conservação, além de questões práticas, como a realização dos inventários, cujos relatórios são apresentados pelas secretarias quadrimestralmente.

A Prefeitura de Macaé possui cerca de 300 agentes patrimoniais, responsáveis pela gestão dos bens em seus locais de atuação, fazendo a ligação entre este e a Secretaria Adjunta de Patrimônio. O trabalho contribui para o efetivo controle do patrimônio da administração pública, no âmbito do município. A atividade está regulamentada pela Lei Municipal 3.254/2009.



"A importância da capacitação está em darmos instrumentos para que tenhamos uma cultura de organização, que tem, como consequência, a criação de ações realizadas a partir de procedimentos, de maneira consciente e planejada. E isso se aplica não apenas aos agentes em si, como também no funcionalismo como um todo, uma vez que estes acabam sendo multiplicadores de boas práticas", destaca Gisele Muniz, secretária adjunta de Patrimônio.



Esta consciência do cuidado pelo bem que é de todos ganhará mais um reforço. A partir deste ano, a formação voltada para os diretores das escolas municipais, oferecida pelo Centro de Formação Carolina Garcia, da Secretaria Municipal de Educação, passará a incluir no curso, a disciplina "Gestão do Patrimônio".



"O zelo pelo patrimônio coletivo, esteja ele dentro das secretarias ou até mesmo oferecido no município, como é o caso do que está à disposição da população, é fundamental. Levarmos isso para um curso voltado aos profissionais de ensino, por meio dessa parceira com a Educação, é uma grande conquista. Falar de preservação de patrimônio, é falar também de cidadania", afirma, Gisele.