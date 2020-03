Em Macaé, 2.357 pessoas imunizadas no Dia D contra o sarampo

Macaé - Duas mil e trezentas e cinquenta e sete pessoas foram imunizadas no Dia D de mobilização contra o Sarampo, no último sábado (7). A ação faz parte da Campanha Nacional de Vacinação contra a doença, que prossegue até sexta-feira (13). A meta é imunizar pessoas na faixa etária de seis meses a 59 anos, não vacinadas ou com vacinação incompleta.



Dez mil doses haviam sido disponibilizadas para o município durante o dia mas, segundo a responsável pelo Programa de Imunização, Luciana Santos, grande parte da população já está imunizada contra a doença, levando em consideração o tempo de campanha e o fato da vacina fazer parte do calendário de rotina de imunização. "A vacina é a única forma de prevenção do sarampo e ela pode ser encontrada nos postos de saúde durante todo o ano. Quem tem dúvida se foi vacinado ou não, ou não tem o cartão de vacinação, pode tomar uma dose a mais. O maior risco é não estar vacinado", observa.



Foi isso que Rosileide Furriel de Oliveira, de 37 anos, fez. Ela não se lembra se foi vacinada contra a doença, e por isso aproveitou o Dia D para se imunizar. "É melhor prevenir do que remediar. Eu tenho dois filhos e todos os dois têm a carteira da vacinação em dia. Agora estamos todos imunizados", comenta, acrescentando que todas as escolas deveriam sempre pedir o cartão de vacinação das crianças ao renovar a matrícula. "Geralmente a carteira só é cobrada na matrícula. Na rematrícula isso não acontece. É uma forma de acompanhar se as crianças estão sendo imunizadas pelos pais, porque tem gente que vacina só uma vez e esquece de atualizar", sugere.



Angélica Inês da Silva, 37 anos, também participou da campanha. Ela acredita ser muito importante a imunização. "Todos os meus filhos também são vacinados. A doença não escolhe idade, por isso todos temos que fazer nossa parte para evitar o contágio. Eu participo de todas as campanhas de vacinação que são promovidas", garante Angélica.



A vacina

A dose disponível é a tríplice viral, que protege do vírus do Sarampo, Caxumba e Rubéola. É importante levar a caderneta de vacinação para ser avaliada pelos profissionais da unidade. O Ministério da Saúde ressalta que o Sarampo é uma doença infecciosa grave, causada por um vírus, que pode ser fatal. Sua transmissão ocorre quando o doente tosse, fala, espirra ou respira próximo de outras pessoas.



A Campanha Estadual - Desde o dia 13 de janeiro, início da campanha, cerca de 700 mil pessoas foram imunizadas em todo o estado, de acordo com o governo do Rio de Janeiro, o que corresponde a 23,3% da meta definida pelas autoridades sanitárias estaduais, segundo foi divulgado pelas autoridades. No total, foram registrados 658 casos de sarampo desde o ano passado, sendo 412 em crianças com até 9 anos de idade.



De janeiro até 3 de março, foram confirmados 196 casos de sarampo. A meta do governo estadual é vacinar durante a campanha 3 milhões de pessoas, entre seis meses e 59 anos de idade para evitar uma possível epidemia da doença.