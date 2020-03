Macaé - O presidente do Serra Macaense, Rodrigo dos Santos, ao lado do vice-presidente, Milton dos Santos, encerrou viagem de dez dias ao Equador na última segunda-feira (09). Com o objetivo de estreitar relações com clubes locais para futuros negócios e fomentar um futuro intercâmbio de atletas, os representantes do Verdão se reuniram com diversos dirigentes da região de Ambato, que conta com três times na Série A, um na Série B e outro na Série C do futebol equatoriano.



Logo nos primeiros dias houve a assinatura com o Santiago de Píllaro, o qual tornou-se o anfitrião da jornada alviverde. A partir deste contato, novas portas se abriram. No último sábado (07) houve a consolidação de parceria firmada com o Técnico Universitário e o Mushuc Runa, ambos da primeira divisão. E nos próximos dias, a formalização também com mais duas agremiações serão confirmadas, o Macará, que recentemente disputou a primeira fase da Copa Libertadores e o Chacaritas, que está na segunda divisão.



"É um orgulho grande assinarmos esses convênios e abrirmos uma gama de possibilidades entre os clubes. Com tudo isso, na próxima janela de transferências alguns jogadores nossos irão para o Equador. Já há o interesse em nomes apresentados durante a viagem e breve todos saberão. Nós também traremos três jovens atletas para compor nosso elenco de 2020 no Campeonato Carioca. Fomos muito bem recebidos no país. Eles enxergam uma carência de brasileiros em seus times, então nosso compromisso está em atendê-los com profissionais dentro do perfil desejado. Será certamente algo bom para todos. A viagem foi de grande valia", analisou o mandatário do Serra Macaense.