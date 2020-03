Macaé - As equipes da BRK Ambiental seguem realizando as etapas da Vistoria Cautelar e Cadastro de Caixas de Inspeção (CI) dos moradores dos bairros de Macaé que estão localizados nas áreas de abrangência das obras do Subsistema Centro. O objetivo das visitas técnicas é avaliar e registrar as condições estruturais dos imóveis nos locais previstos no cronograma das obras de esgotamento sanitário no ano de 2020. Nesta etapa, os primeiros bairros registrados serão Cajueiros, onde o trabalho já está acontecendo, o Alto dos Cajueiros e o Centro.

Inicialmente, representantes da concessionária realizam ação junto aos moradores para orientá-los sobre o trabalho que será realizado e a importância de receber as equipes. Nesta ação são distribuídos materiais com todas as informações necessárias aos proprietários dos imóveis.



Posteriormente, para a elaboração dos Laudos de Vistoria e cadastramento das CI’s, uma empresa especializada será a responsável por fazer a avaliação, que inclui o registro fotográfico e técnico sobre a estrutura dos imóveis. Desta forma, é possível garantir que, no caso de alguma avaria que ocorra por conta das futuras obras, o dono do imóvel seja devidamente ressarcido.



Além disso, com o cadastro realizado durante esta visita, também será possível assegurar que a Caixa de Inspeção que será instalada na calçada ficará no local e na profundidade indicada pelo proprietário do imóvel, evitando problemas na futura ligação à rede de esgoto.



Vale ressaltar que, para fazer o registro fotográfico e o levantamento técnico, será necessário entrar nos imóveis onde será feita a vistoria. Sendo assim, para que o proprietário reconheça os membros da equipe, todos estarão devidamente paramentados e identificados para garantir ao morador a seriedade e transparência do serviço prestado.



Para outras informações, a BRK Ambiental disponibiliza os telefones 0800 771 0001 e (22) 99878-0023 (Plantão Social), além do e-mail plantaosocialmacae@brkambiental.com.br.