Macaé - A Prefeitura de Macaé entregará ao Instituto de Ciências da Sociedade, da Universidade Federal Fluminense (ICM/UFF-Macaé), o bloco D, na Cidade Universitária, no próximo dia 17, às 16h, consolidando o fortalecimento e a expansão do ensino superior em Macaé, cidade referência do “Saber e do Conhecimento”. São 4.500 metros quadrados de área construída, com três pavimentos somando R$ 12 milhões custeados integralmente pela administração municipal.



A solenidade de entrega será conduzida pelo prefeito, Dr. Aluizio dos Santos. A UFF-Macaé inicia este semestre letivo no novo espaço com 1.300 estudantes no retorno das aulas previsto para o dia 16, um dia antes da entrega do prédio, segundo o diretor. A universidade oferece, gratuitamente, em Macaé, três cursos de graduação: Direito, Administração e Ciências Contáveis, e tem, ainda, pós-graduação em Residência Jurídica. São 45 professores no total e 40 servidores técnicos.



O diretor da UFF-Macaé, Daniel Nascimento, disse que “a entrega do bloco D é um marco na história da UFF na cidade, fruto de uma presença que já dura 28 anos. Agradecemos a parceria da Prefeitura de Macaé e ressalto que estamos felizes em devolver para a cidade todo o carinho que recebemos ao longo desses anos”, enfatizou. Ele acrescentou que a equipe da universidade está finalizando a montagem das 1.218 carteiras que a UFF comprou para compor as salas de aulas no novo espaço.

A UFF-Macaé inicia este semestre letivo no novo espaço com 1.300 estudantes - Ana Chaffin/Secom Macaé



Novo espaço



O bloco D é o quarto anexo de aulas, setor administrativo e estacionamento que a prefeitura construiu no polo universitário e segue o padrão dos blocos A, B e C que já funcionam no campus onde estão sediadas a FeMASS (A) e a UFRJ (B e C). Junto com a UFF são, aproximadamente, 5.500 universitários diariamente na Cidade Universitária, que oferece à população, gratuitamente, 18 cursos de graduação e mais oito de pós-graduação nos níveis de mestrado e doutorado.



Seguindo o modelo dos demais prédios da Cidade Universitária, no térreo do bloco D funcionarão a secretaria, salas da direção e de professores, biblioteca, diretório acadêmico, auditório com capacidade para até 200 pessoas, copa e sanitário, e os pavimentos um e dois com 15 salas de aula cada, constituindo, ao todo, mais de 40 novos espaços para a população acadêmica.



A Cidade Universitária está localizada à Rua Aloísio da Silva Gomes, 50, bairro Granja dos Cavaleiros. O bloco D é o quarto anexo de aulas, setor administrativo e estacionamento que a prefeitura construiu no polo universitário e segue o padrão dos blocos A, B e C que já funcionam no campus onde estão sediadas a FeMASS (A) e a UFRJ (B e C). Junto com a UFF são, aproximadamente, 5.500 universitários diariamente na Cidade Universitária, que oferece à população, gratuitamente, 18 cursos de graduação e mais oito de pós-graduação nos níveis de mestrado e doutorado.Seguindo o modelo dos demais prédios da Cidade Universitária, no térreo do bloco D funcionarão a secretaria, salas da direção e de professores, biblioteca, diretório acadêmico, auditório com capacidade para até 200 pessoas, copa e sanitário, e os pavimentos um e dois com 15 salas de aula cada, constituindo, ao todo, mais de 40 novos espaços para a população acadêmica.A Cidade Universitária está localizada à Rua Aloísio da Silva Gomes, 50, bairro Granja dos Cavaleiros.