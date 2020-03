Macaé Esporte aposta em estrutura de CT para alavancar a base do clube

Macaé - O Macaé Esporte entra em campo neste sábado (14), diante do Nova Iguaçu em partida que marcará a estreia da equipe no Campeonato Carioca sub-20. O foco na estrutura foi o principal passo dado neste início de trabalho. Aliás a nova gestão da base do Macaé Esporte firmou parceria com o Clube dos Empregados da Petrobras, o CEPE, em Duque de Caxias. O local conta com campo oficial, campo reduzido, caixa de areia, piscina e academia. Dessa forma, os jogadores podem realizar todas as atividades no CT, o que otimiza o tempo e faz com que os resultados apareçam mais rapidamente.



Além de buscar bons resultados dentro de campo, a nova gestão da base do Macaé Esporte acredita que em pouco tempo o time principal poderá colher os frutos do trabalho, revelando peças importantes para a equipe profissional. Além disso, com o foco na excelência, a diretoria espera fazer bons negócios no futuro. O diretor do futebol de base do clube, Hildebrando Rodrigues, o Del, reforça a seriedade do projeto.



“Estamos trabalhando de maneira profissional aqui na base do Macaé. Não tenho dúvida que teremos bons resultados. O futebol tem que ser feito com seriedade. O nosso centro de treinamento nos fornece tudo que precisamos para realizar um bom trabalho. Nossa estrutura não deve nada para os outros clubes, desde campo com qualidade, academia e piscina para fazer a recuperação dos jogadores. Falo com tranquilidade que hoje temos um dos melhores centros de treinamento do futebol do Rio de Janeiro", disse Del.



O gerente da base, José Carlos Pereira, que acumula passagens por São Cristóvão, Olaria, Maringá e Rio Branco (ES), acredita que o Macaé Esporte apresentará bons resultados em pouco tempo.



“A gente procura ser criterioso com os atletas, até porque o Macaé é um clube de Série A. Tenho certeza que vamos fazer um bom papel neste Campeonato Carioca, vamos encarar equipes bem preparadas, mas também estamos tento todo suporte necessário para chegar bem. Estamos qualificando o nosso trabalho para expandir a marca do Macaé e levar o nome do time por todo Brasil”, comentou.



O Macaé estreia no Carioca sub-20, sábado (14), às 15h, diante do Nova Iguaçu. A equipe do Norte Fluminense mandará seus jogos no Estádio Marrentão, em Duque de Caxias.