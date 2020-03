Macaé adota uma série de medidas para enfrentar o coronavírus

Macaé - Após a Organização Mundial de Saúde (OMS) declarar situação de pandemia, o prefeito de Macaé, Dr. Aluízio dos Santos, determinou nesta quinta-feira (12) uma série de medidas que visam prevenir a disseminação e contágio do coronavírus (Covid-19) em Macaé.

Apesar de a cidade ainda não ter casos confirmados de contaminação da doença, o prefeito assinou o decreto que reestrutura a rotina de cirurgias no Hospital Público Municipal (HPM) e da Serra, além dos serviços contratualizados junto ao Hospital São João Batista.



No decreto, que será publicado amanhã (13) no Diário Oficial, Dr. Aluízio determina a suspensão das cirurgias eletivas (agendadas) nestas unidades, mantendo apenas os procedimentos para pacientes oncológicos. Além disso, a Secretaria Municipal de Saúde será responsável por cadastrar, avaliar e emitir diagnósticos semanais sobre pacientes idosos atendidos pela rede pública de saúde.



A medida visa reservar os leitos dos Centros de Terapia Intensivas (CTIs) dos hospitais públicos para garantir o atendimento a pacientes graves, infectados pelo coronavírus, uma ação preventiva que envolve também outros setores da rede pública.



O prefeito determinou também a suspensão de todos os eventos em espaços públicos, o que segue orientação já designada por órgãos de saúdes em outras cidades, que visam combater o contágio da doença.



Esse "alerta vermelho" segue também para a rede municipal de Educação. O decreto determina que todas as escolas e unidades que atendem aos alunos e profissionais deverão ser limpos com álcool fator 70 antes de qualquer atividade. O material de limpeza deverá estar a disposição em todos os locais de higienização. A prática de lavar as mãos com água e sabão também precisará ser seguida três vezes ao dia nesses locais.



As repartições públicas da cidade também deverão fixar dispenser com álcool fator 70 para a higienização de funcionários e do público em atendimento.