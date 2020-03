Macaé será capital das noivas no mês de maio

Macaé - Em maio, as novas tendências em beleza, decoração, vestidos, buffet e todos os outros segmentos que são essenciais para tornar o matrimônio um momento inesquecível serão apresentados na segunda edição do “Macaé Casamento”, evento que transformará a cidade na verdadeira capital regional das noivas.

Entre os dias 14 e 15 de maio, cerca de 50 expositores apresentarão produtos, pacote de serviços, vestidos e ternos, buffet, além de orientação sobre os protocolos que envolvem a organização de uma festa que vai muito além da união entre duas pessoas que se amam.

“A nossa aposta sempre será na novidade. A inovação é constante no mundo do casamento, e isso exige dos profissionais uma atualização constante dos produtos e serviços. O nosso evento reúne todos os itens e informações necessárias para se realizar uma festa inesquecível”, explica o organizador do Macaé Casamento, Beto Brandão.



Após o sucesso da primeira edição do evento, realizada em 2019, Beto inovou ao levar o Macaé Casamento para dentro do Espaço Chandelier, considerado hoje como um dos principais espaços de eventos da cidade. Na última quarta-feira (11), foi realizado o primeiro encontro entre os fornecedores e empresários convidados a participar da segunda edição do evento.

“A oportunidade esta aberta a todos os profissionais especializados em segmentos que envolvem o casamento. Essa é uma área que está crescendo, não só em Macaé, mas em nossa região. Por isso, foi preciso ampliar a área de exposição do Macaé Casamento. E o Espaço Chandelier é o local que representa de forma plena o conceito do nosso evento”, afirmou Beto.

Nesta segunda edição, o “Macaé Casamento” lançará também a edição 2020 da revista que tem o compromisso de promover o resgate histórico da vida social e de realização de eventos em Macaé, uma tradição genuína da cidade que precisa ser preservada.

“Depois da Igreja de Sant'Anna, nós vamos apresentar como destaque principal da revista a história da Nova Aurora, que abriga a Capela Santa Cecília, onde muitos casamentos já foram realizados. O nosso compromisso é promover esse resgate histórico, como forma de agradecer a Macaé por tudo aquilo que eu, e todos os profissionais do segmento de eventos, conquistamos ao longo das nossas vidas”, declarou Beto Brandão.