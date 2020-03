Prefeito de Macaé suspende aulas em escolas públicas e particulares

Macaé - O prefeito de Macaé, Dr. Aluízio dos Santos, seguindo medidas adotadas pelo Governo do Estado do Rio de Janeiro, informou, na tarde desta sexta-feira (13), que as aulas estão suspensas pelo período de 15 dias no município. A medida é válida, a partir de segunda-feira (16), e abrange tanto as unidades de ensino da rede municipal e particular. Ainda de acordo com o comunicado feito pelo prefeito, também na segunda-feira, serão dadas outras orientações sobre o assunto.

“A gente tem que se cuidar, assim iremos passar muito bem por isso. Precisamos entender que devemos evitar questões desnecessárias. Não dá para fingir que isso tudo não está acontecendo no mundo”, afirmou o prefeito, durante encontro com a imprensa, nesta sexta-feira (13), no gabinete da Secretaria de Saúde, sobre o decreto municipal 27/2020 do Coronavírus (Covid-19). No município foram registrados nove casos suspeitos, sendo três já descartados e seis aguardam resultados.



Pelo decreto também fica criado o Gabinete de Prevenção de Cuidado aos Portadores de Coronavírus 2019, composto pela secretária municipal de Saúde; secretário municipal de Educação, superintendente do Hospital Público de Macaé, superintendente do Hospital Público de Macaé da Serra (HPMS), Coordenação da Estratégia de Saúde da Família, coordenação de emergências, que estarão sobre a presidência do prefeito.

Dr. Aluízio acrescentou que nos próximos 14 dias, segundo expectativas do Ministério da Saúde, diversos casos possam se confirmar. Ele acrescentou que o Estado do Rio de Janeiro será uma das áreas mais frágeis.



Com relação ao fato de Macaé ser uma cidade de grande fluxo de pessoas, Dr. Aluízio afirmou que a Secretaria de Saúde está preparada e, por isso, adotou medidas como cancelamento de eventos públicos ou em espaços públicos com mais de 100 pessoas. Outra medida é a suspensão de cirurgias eletivas, com a exceção das oncológicas, para viabilizar leitos, caso seja necessário. “Daqui a 45 dias, assim que tivermos certeza que tudo está seguro, podemos repensar”, disse Dr. Aluízio.

Na próxima segunda-feira (16), o governo municipal irá se reunir com representantes da indústria de óleo e gás, na Cidade Universitária, para alinhar essas ações. A secretária de Saúde, Deusilane Galiza, informou que a Agência Nacional de Vigilância Sanitária já está realizando o controle desses profissionais que embarcam e desembarcam nas plataformas da Bacia de Campos.



“É preciso trabalhar em cima de evidências para conseguirmos gerenciar. O município hoje está preparado para cuidar da nossa população, não conseguimos cuidar de toda a região. Sou prefeito de um universo de 250 mil pessoas. É fundamental que todos assumam as suas responsabilidades”, ressaltou Dr. Aluízio.