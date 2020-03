Prefeito de Macaé isenta IPTU e multas para quem segue regras de combate ao coronavírus

Macaé - A partir desta quinta-feira (19), a cobrança do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU), taxas e multas municipais está suspensa pela Prefeitura de Macaé, por prazo indeterminado, apenas para quem seguir a principal estratégia de combate a disseminação do coronavírus (Covid-19): evitar aglomerações.



A medida entra em vigor através do decreto assinado pelo prefeito Dr. Aluízio dos Santos e reforça as medidas de evitar o contágio local da doença. De acordo com o decreto, a suspensão do IPTU, taxas, como a de publicidade, e multas, como a de trânsito, não valerá para quem for observado em locais de aglomeração.

O texto considera tais locais como: praias, praças, parques, além de feiras, clubes e templos religiosos com mais de 100 pessoas. O objetivo principal da medida é buscar um equilíbrio econômico para a população, empresas e o comércio da cidade, que estejam cientes do risco de disseminação do coronavírus.

“Salvar a vida das pessoas é nossa prioridade. Mas precisamos ter a sensibilidade de buscar um equilíbrio, em um momento em que todos nós precisamos enfrentar essa doença”, disse o prefeito Dr. Aluízio.