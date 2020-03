Seis morrem em guerra de traficantes rivais e em confronto com a PM em Macaé

Rio - Seis suspeitos morreram, entre a noite de quarta e a manhã desta quinta-feira, durante uma guerra de traficantes rivais, seguida de confronto com PMs em Macaé, no Norte Fluminense. Os confrontos aconteceram na comunidade das Malvinas e começaram por volta da 19h. Os disparos entre os traficantes foram intensos e duraram por cerca de quatro horas.

De acordo com testemunhas, o tiroteio começou envolvendo traficantes da facção Terceiro Comando Puro (TCP) que estavam invadindo a área ocupada pelos rivais da Amigo dos Amigos (ADA) na comunidade. Eles disputam o domínio do tráfico de drogas na região.

Segundo a Polícia Militar, agentes do 32º BPM (Macaé) foram acionados e ao chegarem na comunidade, pela manhã encontraram dois suspeitos já mortos. Os outros quatro morreram momento depois ao atacarem os agentes. Eles chegaram a ser socorridos no Hospital Público de Macaé (HPM), mas não resistiram aos ferimentos.

Galeria de Fotos Carro que teria sido usado por traficantes na região Reprodução / Internet Material apreendido pela PM Divulgação / Polícia Militar Material apreendido pela PM Divulgação / Polícia Militar Material apreendido pela PM Divulgação / Polícia Militar Material apreendido pela PM Divulgação / Polícia Militar Material apreendido pela PM Divulgação / Polícia Militar

Durante a ação, os PMs fizeram buscas na comunidade e encontraram um vasto material do tráfico local; são eles:

. 3 fuzis (um Colt calibre 762, com numeração raspada e um carregador; um Colt Sporter 556 com um carregador; e um Colt M4 Carabine 556 também com um carregador

. 1 pistola Ruger SR40 calibre .40 com numeração raspada e um carregador

. 2 granadas

. 200 munições calibre 762

. 1 Radiotransmissor

Todo o material foi levado à 123ª DP (Macaé), onde o caso foi registrado.