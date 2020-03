Macaé - Assinado neste domingo (22) pelo prefeito de Macaé, Dr. Aluízio dos Santos, o decreto 039/2020 determina que, desta segunda-feira (23) até domingo (29), todas as atividades econômicas da cidade devem suspender suas atividades. A medida só não vale para mercados e supermercados, além de farmácias e unidades de saúde que prestam serviços de emergência e urgência.

Na prática, a suspensão dos trabalhos por uma semana vale também para empresas que atendem a dinâmica do petróleo, situadas em terra (onshore), assim como as instituições financeiras. As agências bancárias manterão apenas o atendimento a beneficiários de programas sociais de transferência de renda, ou que recebem salário sem depósito em conta.

A medida completamente o decreto 037/2020, que havia determinado o fechamento do comércio. Uma decisão judicial emitida no sábado (21) manteve a ordem de suspensão das atividades do setor. As novas decisões do prefeito reforçam as estratégias de reduzir o risco de contaminação local do coronavírus (Covid-19). Até o momento, Macaé não registra caso confirmado da doença.

Barreiras sanitárias



Serão criadas pela Secretaria Municipal de Saúde, barreiras sanitárias nos acessos ao município - Parque de Tubos, Cabiúnas e RJ-168 - , bem como no aeroporto de Macaé e na rodoviária, a fim de verificar as condições epidemiológicas das pessoas que entram em Macaé.



Não será permitido o desembarque e/ou acesso de pessoas portadoras de sintomas compatíveis com o coronavírus no município de Macaé, só sendo este autorizado às pessoas que tiverem atestado de saúde da barreira sanitária constituída pela Secretaria de Saúde.



O decreto 39/2020, em seu artigo 4º prevê que, em caso de descumprimento das normas estabelecidas, ocorrerá cassação do Alvará de Funcionamento, além das penalidades previstas 268 e 330 do Código Penal Brasileiro.