Acompanhe nesta quinta a live com Igor Sardinha (PT), pré-candidato a prefeito de Macaé

Macaé - Assista aqui à entrevista de Igor Sardinha (PT) pré-candidato a prefeito de Macaé, na série de lives promovida pelo jornal O DIA, nesta quinta-feira (23), às 15h. Comandam a conversa o colunista político Sidney Rezende e o jornalista José Eduardo Vieira.A transmissão é simultânea pelos links https://www.youtube.com/watch?v=S2A9gWdjm_k https://www.facebook.com/odiajornal/videos/2351890918445223/ . Você pode participar enviando perguntas pelas redes sociais.As lives com pré-candidatos são uma iniciativa pioneira do jornal O DIA, com o objetivo de apresentar à população as propostas dos postulantes à Prefeitura. Assim, será possível decidir o voto com informação de qualidade.Igor Sardinha é nascido e criado em Macaé. Casado com a Livia e pai do Felipe e do Miguel.Advogado, pós graduado em gestão pública, Igor foi vereador em Macaé em dois mandatos. Por dois anos, 2011 e 2016, foi considerado “Vereador Destaque do país” pela União dos Vereadores do Brasil. Nas últimas eleições foi candidato a prefeito de Macaé. Em 2017 iniciou trabalho na Prefeitura de Maricá como secretário de Desenvolvimento Econômico e teve papel destacado na construção das medidas de socorro econômico e social durante a pandemia do novo coronavírus.Aos 39 anos, Igor já foi escolhido pelo diretório municipal do Partido dos Trabalhadores da cidade de Macaé para novamente disputar a prefeitura local.