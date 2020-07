Comemoração pelos 207 anos de Macaé terá live de Marcelo Marrom e Glauco Zulo

Macaé - Duzentos e sete anos não são 207 dias. Por isso, essa data não poderia passar em branco. E, como vem acontecendo em diversos setores durante a pandemia, em Macaé não será diferente: uma live especial vai celebrar o aniversário de fundação da cidade, nesta quarta-feira (29). Os artistas Marcelo Marrom e Glauco Zulo, dupla já conhecida na região, vão unir humor e música sertaneja no canal oficial do cantor Glauco Zulo, no YouTube, a partir das 19h.



“Humor sertanejo - Live” é a apresentação que está sendo preparada para presentear os macaenses com leveza e arte, mesmo nesses dias de isolamento social. Idealizado pelo empresário Jean Carvalho, com previsão de três horas de duração, o show vai contar com a tecnologia a favor da interatividade, já que Marcelo e Glauco irão receber, ao vivo, as mensagens encaminhadas pelo público. E será possível fazer uma arrecadação em prol dos músicos da região, além de instituições filantrópicas do município.



Juntos, na live show, os dois artistas – amigos de longa data, que já tiveram uma banda juntos – vão levar muita música, humor e animação para dentro de nossas casas. A apresentação promete, ainda, emocionar ao público com o trabalho mais recente da dupla, a canção “E Você me abraça”, escrita por Marrom e interpretada por Glauco.