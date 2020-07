Nos 207 anos de Macaé, Câmara Municipal faz homenagens online

Macaé - Em sessão virtual nesta terça-feira (28), a Câmara Municipal de Macaé aprovou, por unanimidade, 53 Projetos de Decretos Legislativos. São homenagens a cidadãos que contribuíram de alguma forma para o desenvolvimento do município e a vida da população. As honrarias, desta vez, serão entregues de forma simbólica, na sessão virtual desta quarta-feira (29), a partir das 10h, no aniversário de 207 anos de emancipação político-administrativa da cidade.O presidente Eduardo Cardoso (Podemos) lamentou: “Com a pandemia, não temos nada a festejar, mas anunciaremos os títulos concedido pelos vereadores às pessoas que eles entendem que devem ser homenageadas”. Segundo Eduardo, caso os protocolos de saúde e segurança permitam, até o final do ano poderá ocorrer solenidade presencial para a entrega das placas.O Legislativo concede três tipos de reconhecimentos: Cidadania Macaense, entregue a pessoas de outras cidades que contribuíram para o bem do município; Mérito Municipal, a macaenses que se destacam nas mais diversas atividades em prol da cidade; e Mérito Político, a cidadãos que deram contribuição relevante nessa esfera.Após a transmissão ao vivo , o vídeo da sessão desta quarta-feira (29) ficará disponível no canal da Câmara no Youtube