Macaé - Assista nesta quarta-feira (29), às 15h, à entrevista de Felício Laterça (PSL), pré-candidato a prefeito de Macaé, na série de lives promovida pelo jornal O DIA. Comandam a conversa o colunista político Sidney Rezende e o jornalista José Eduardo Vieira.A transmissão é simultânea pelos links https://www.youtube.com/watch?v=Rrtf5R-1G-E https://www.facebook.com/odiajornal/videos/634336090511033/ . Você pode participar enviando perguntas pelas redes sociais.As lives com pré-candidatos são uma iniciativa pioneira do jornal O DIA, com o objetivo de apresentar à população as propostas dos postulantes à Prefeitura. Assim, será possível decidir o voto com informação de qualidade.Em quase três décadas de vida profissional dedicada ao serviço público, o grande ensinamento conquistado pelo Delegado Felício Laterça e repassado aos dois filhos é reconhecer o esforço e a dedicação ao trabalho, como a garantia de um futuro seguro e capaz de permanecer sempre do lado do bem.Desde o início da sua trajetória profissional, como office-boy, alcançando o posto de confiança como Delegado da Polícia Federal, Laterça compreendeu que o esforço de se cumprir o trabalho com dignidade e excelência gera resultados muito mais satisfatórios que o salário pago no fim do mês.Pela primeira vez, nas eleições de 2018, ele veio candidato a deputado federal pelo PSL se elegendo com 47.065 votos. No momento em que o desemprego assola as famílias de bem deste país, Laterça é um deputado federal capaz de proteger, no Congresso, não apenas as conquistas já obtidas por todos os trabalhadores brasileiros, mas de discutir a restruturação de todos os benefícios que ajudam a milhares de pessoas nos momentos de crise.