Banda da Educação se apresenta online no aniversário de Macaé

Macaé - O aniversário de 207 anos de fundação da vila de Macaé, comemorado nesta quarta-feira (29), ganhará musicalidade com a banda da Secretaria de Educação, que vai se apresentar às 9h nas redes sociais da Prefeitura de Macaé (Instagram e Facebook). Os integrantes vão tocar o tradicional hino de Macaé e outras canções. A programação virtual, que não será presencial devido à pandemia do coronavírus, faz parte de uma das ações online de homenagem à cidade.



Também nesta quarta-feira (29), a Corporação Musical Professor Rossini Medeiros (Colégio Municipal Tarcísio Paes de Figueiredo, da Bicuda Grande), completa dois anos. Os integrantes, que estão ensaiando em lives com os instrutores, vão aproveitar a apresentação da banda da Secretaria de Educação para comemorar.



Segundo o coordenador do projeto, Luís Carlos Pereira, esta apresentação será especial para a população de Macaé e os alunos da rede municipal. “Um dos momentos mais marcantes para as bandas é no aniversário de Macaé, em que os integrantes se apresentam no desfile cívico-militar, se socializam e mostram os trabalhos desenvolvidos nas escolas. Este ano o desfile foi suspenso, mas a alegria da música vai continuar”, pontua.



A banda da Secretaria de Educação possui instrutores concursados, que participam do projeto Bandas Escolares e também se apresentam em instituições e outros eventos. E mesmo neste período de suspensão temporária das aulas, eles estão se dedicando à música, participando de ensaios através de lives com os alunos, que contam com os instrumentos em casa, além de dinâmicas, informes e interações através de grupos de WhatsApp. O objetivo é destacar métodos e técnicas da música e incentivar princípios como disciplina, concentração, postura, expressão, além de dedicação aos estudos. Muitos dos instrutores já foram ex-alunos e integrantes de bandas da rede municipal.



Projeto



Cerca de 600 participantes de 13 escolas municipais fazem parte do projeto “Bandas Escolares”. O objetivo é preparar os alunos a se tornarem cidadãos críticos e permitir que talentos das escolas sejam valorizados e reconhecidos, contribuindo com a interação da comunidade e cultura. A ação segue a determinação da lei 13.278-2016, que inclui as artes visuais, a dança, a música e o teatro nos currículos dos diversos níveis da educação básica.