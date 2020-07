Macaé - Nesta quinta-feira (30) a Prefeitura de Macaé efetua o pagamento da Bolsa Alimentação para quem ainda não recebeu alguma parcela das quatro já pagas. O benefício, no valor de R$ 200 por mês, foi concedido pelo poder público municipal durante o recesso escolar em razão da pandemia do coronavírus.

Os pagamentos remanescentes serão para quem recebe o crédito em conta corrente e também para aqueles que vão retirar o benefício através de ordem de pagamento. Quem recebe por ordem de pagamento pode fazer a retirada em qualquer agência do Banco Itaú apresentando documento de identidade com CPF válido. As listas estão disponíveis para consulta em www.macae.rj.gov.br A Bolsa Alimentação pode ser revogada a qualquer momento, de acordo com a retomada das atividades escolares regulares ou com a conveniência.