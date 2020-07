Prefeito de Macaé anuncia o nome de pré-candidato a sucessão

Macaé - O prefeito de Macaé, Dr. Aluízio dos Santos, anunciou na noite de quinta-feira (30) a escolha de Célio Chapeta como o seu pré-candidato a prefeito nas eleições municipais. Com isso, o PSDB entra no cenário pré-eleitoral da cidade com a expectativa de composição de chapa "puro sangue".



O anúncio confirmou as especulações sobre o posicionamento do prefeito, em relação a disputa pela sucessão da sua atual gestão. O nome de Chapeta, como é conhecido na cidade, ocorreu em uma reunião comandada por Dr. Aluízio junto aos principais nomes do seu governo.



Filiado ao PSDB, Célio Chapeta é macaense e comerciante antigo da cidade, um dos principais nomes do quadro de secretários do município, além de pertencer ao grupo familiar de Dr. Aluízio. Durante os oito anos de gestão, Chapeta ocupou o posto de secretário municipal de Infraestrutura, atuando nos serviços de assistência direta a manutenção de bairros e comunidades de Macaé.



Além de Chapeta, a chapa apoiada por Dr. Aluízio também deve contar com a participação de Jacy Cherene, atual secretária do gabinete do prefeito e também filiada ao PSDB municipal.