Macaé Basquete realiza ação de entregas de cestas básicas

Macaé - Na última quarta-feira (29), a cidade de Macaé completou 207 anos. Uma data que é especial não só para a cidade, mas também para o time que carrega o nome da mesma durante muitos anos. Neste clima de comemoração, o Macaé Basquete promoveu uma ação solidária.



A EDF Norte Fluminense, que apoia os projetos da associação há 5 anos, se prontificou para fornecer auxílios neste período de pandemia. E em parceria com o time, foram viabilizadas cestas básicas, que contemplaram famílias dos alunos do projeto Basquete na Praça.



Para esta ação, 36 alunos do projeto Basquete na Praça foram escolhidos e as suas famílias serão possivelmente assistidas pelo período de três meses. As entregas já foram iniciadas e prosseguirão ao longo dos próximos dias, até que todas as famílias selecionadas, recebam as suas cestas.

