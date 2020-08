Macaé - A família do jovem macaense Lucas Naves, de apenas seis anos, diagnosticado com Leucemia Mielomonocítica Juvenil (LMMJ), um tipo raro de câncer infantil, recebeu uma ótima notícia nesta quarta-feira (12). Através das redes sociais, o pai Davidson Naves, informou que o menino conseguiu um doador para o transplante de medula óssea.

Lucas está internado há dois meses num hospital particular em São Paulo, onde deverá fazer o transplante.

“Doador de medula é realmente uma pessoa muito especial, verdadeiros anjos. Em meio a um pandemia que está matando centenas de milhares de pessoas no mundo todo, alguém que não conheço foi chamado por ser compatível com alguém que ele não faz ideia de quem seja, e por pura bondade e amor ao próximo, compareceu a um hospital e fez a doação de medula que irá salvar a vida do meu filho. Obrigado doador! Obrigado a todos que são doadores de medula. Obrigado a todos que se cadastraram. Obrigado a todos que quiseram se cadastrar, mas não conseguiram. Obrigado a todos que, de alguma maneira, estão envolvidos nesta campanha que não deve parar por todas as outras pessoas que ainda necessitam de um transplante de medula”, disse Davidson Naves.

O jovem macaense está internado há dois meses num hospital na capital paulista - Arquivo Pessoal



Logo que souberam do diagnóstico da doença, numa verdadeira corrida contra o tempo, a família de Lucas Naves iniciou desesperadamente uma campanha pelas redes sociais para ajudá-lo na busca de um doador. Logo que souberam do diagnóstico da doença, numa verdadeira corrida contra o tempo, a família de Lucas Naves iniciou desesperadamente uma campanha pelas redes sociais para ajudá-lo na busca de um doador. A repercussão foi tão grande que o jogador Gabigol, do Flamengo , e vários artistas gravaram vídeos de solidariedade pedindo para que as pessoas pudessem comparecer aos hemocentros e Incas de todo o Brasil para que atualizassem o cadastro no Registro Nacional de Doadores de Medula Óssea (REDOME).

"A todos vocês que participaram e estão participando, de alguma forma, dessa corrente de amor e de solidariedade que se formou por causa da doença do Lucas, o nosso muitíssimo obrigado. Obrigado pelas palavras de força, de amor e de fé! Obrigado pelo carinho! Obrigado pelas preces, orações e pensamentos positivos para a cura do meu filho! Obrigado pelas doações de sangue e de plaquetas! Obrigado pelos inúmeros voluntários que se cadastraram como doadores de medula no Brasil e em outros países! Vocês doaram esperança para o nosso Lucas e para muitos outros que precisam de transplante de medula! Que essa corrente do bem e essa campanha para doação de medula continue com tudo! Nós estamos vivendo a importância que doar medula significa na vida de uma família", disse Vanessa Naves, bastante emocionada, que completou:



"A luta continua, queridos! E sabemos que não vai ser fácil. Começamos os preparativos para o transplante do nosso pequeno e uma mistura de sentimentos vem à tona com tudo: felicidade, gratidão, medo, esperança, ansiedade. Um turbilhão de sentimentos e emoções. Ainda teremos muitos desafios e dificuldades pela frente, mas temos fé que o nosso pequeno grande guerreirinho vai vencer", concluiu.

Doença rara



De acordo com a Associação Brasileira de Linfoma e Leucemia, a doença de Lucas – a LMMJ – é bastante rara, pois não é nem aguda e nem crônica. Ela corresponde entre 2% e 3% de todas as leucemias em crianças, e em cerca de 95% dos casos, apresenta-se abaixo dos dois anos de idade.



Seu desenvolvimento é agressivo e os sintomas podem incluir palidez, febre, tosse, dificuldade para respirar, lesões de pele, sangramentos e aumento do baço e do fígado. Atualmente, o único tratamento que possibilita a cura ao paciente é o transplante de medula óssea.