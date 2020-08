Ação conjunta conscientiza população sobre o uso de máscara em Macaé

Macaé - Equipes da Secretaria de Ordem Pública, representada pela Defesa Civil e Guarda Municipal em conjunto com a Coordenadoria Especial de Posturas, Coordenadoria Especial de Vigilância Sanitária e Secretaria de Mobilidade Urbana, realizam ação educadora e de conscientização sobre o uso de máscara nas vias públicas de Macaé.

Até domingo (16), os agentes estarão em diferentes pontos da cidade orientando a população sobre a importância do uso de equipamento de proteção individual, que se tornou obrigatório no município de acordo com o decreto 114/2020 publicado na terça-feira (11). O não cumprimento pode gerar multa de 150,00 reais ao infrator.

Na quinta-feira (13), os agentes estiveram no Centro e no calçadão da Avenida Rui Barbosa. Nesta sexta-feira (14) a atividade será realizada nos bairros Aeroporto e Aroeira. No sábado (15) pela manhã, a ação volta ao Centro da cidade. As praias e a Lagoa de Imboassica serão visitadas pela equipe no final de semana (sábado e domingo).



O decreto 114/2020 torna obrigatório o uso de equipamento de proteção individual - EPI, consistente no uso de máscara não profissional ou profissional durante o deslocamento e permanência de pessoas pelo Município de Macaé. A determinação abrange todos os estabelecimentos que já tiveram autorização de retorno das atividades, bem como: transporte público ou privado de passageiros; estabelecimentos comerciais e empresariais; bens públicos como os de uso comum do povo, tais como praias, lagoas, rios, estradas, ruas e praças e os de uso especial, tais como edifícios ou terrenos destinados a serviço ou estabelecimento da administração pública direta e/ou indireta.