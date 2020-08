Macaé Esporte apresenta gêmeos com experiência internacional

Macaé - O Macaé Esporte segue surpreendendo com a sua preparação para o retorno do Campeonato Carioca sub-20. A equipe que voltou a treinar ainda no mês de junho, no CT do CEPE em Duque de Caxias, não para de anunciar as novidades do elenco. Desta vez, a diretoria do clube do Norte Fluminense apresentou dois reforços com experiência internacional, os irmãos gêmeos Brenno e Brunno, que recentemente defenderam o Kingston United e Woodbridge Soccer Clube no Canadá.



Nascidos em 2002 e naturais do Rio de Janeiro, os gêmeos quase sempre atuaram juntos, e quando se separaram, foi por pouco tempo. Brunno, que é lateral-esquerdo, mas também desempenha função como volante e meia, iniciou com 7 anos na escolinha do Fluminense em Xerém. Depois disso, defendeu o Tigres no Carioca sub-15 da primeira divisão, em 2016, e no mesmo ano, atuou também pelo sub-15 do Arraial do Cabo, no Carioca da Série B.



Brenno, que é atacante, também começou na escolinha do Fluminense ao lado do irmão, e chegou a defender o clube das Laranjeiras nas categorias de base. Depois disso, em 2018 seguiu para o Canadá com Brunno. Na América do Norte, os dois se destacaram defendendo Kingston United em 2018, e Woodbridge Soccer Clube em 2019, na categoria Sub-17, em Toronto. O atacante Brenno destaca a bagagem que trás para o Macaé nesta temporada e aponta as diferenças do futebol do Canadá para o futebol brasileiro.



“Ano passado chegamos em três finais. O futebol no Canadá tem mais contato. É um futebol mais faltoso. Acho que pelo fato dos canadenses e americanos terem um porte maior. Lá também encontramos mais espaços para jogar, aqui no Brasil é mais pegado”, disse o atacante Brenno.



Com destaque no futebol do Canadá e EUA, cabe destacar que somente na temporada passada o Canadá criou a sua liga própria, os dois irmãos também acumulam histórias curiosas como o dia em que um pagou pelo erro do outro.



“Uma vez jogando no Canadá eu tomei três cartões amarelos, mas quem cumpriu a suspensão foi o meu irmão. Tentamos explicar que o cartão tinha sido aplicado para a pessoa errada, mas não conseguimos” lembrou o lateral Brunno.



Os irmãos Brenno e Brunno vem treinando com o restante do elenco e estão inscritos para a sequência do Campeonato Carioca sub-20. O Macaé Esporte tem reestreia marcada para o dia 9 de setembro diante da Portuguesa, no Estádio Luso Brasileiro, na Ilha do Governador.